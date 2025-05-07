Зеленый холм из знаменитых обоев Windows XP изменился до неузнаваемости: фотофакт

Зеленый холм, голубое небо с легкими облаками – картинка, которую десятки миллионов людей видели каждый день, открывая свой компьютер с Windows XP. Но легендарный пейзаж под названием Bliss, ставший "иконой" цифровой эпохи, теперь выглядит иначе.

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На месте узнаваемого зеленого поля теперь виноградник. Символ эстетической простоты и безмятежности, который когда-то вдохновлял и успокаивал пользователей всего мира, превратился в часть аграрного ландшафта долины Напа в Калифорнии. Детали рассказало издание Daily Mail.

Фото сделал американский фотограф Чарльз О'Рир в 1998 году. Он остановился у дороги между округами Напа и Сонома, заметив необычно пустой участок среди виноградников – его только что очистили из-за нашествия филлоксеры, вредителя, который уничтожает виноградные лозы. Этот исключительный момент, когда трава успела вырасти, а новые лозы еще не были посажены, и стал "окном в идеальность".

Никакого фотошопа. Никакой обработки. Снимок был сделан на среднеформатную пленочную камеру, и именно поэтому он имеет такую глубину, четкость и насыщенность цвета.

Изображение было продано фотобанку WestLight, впоследствии выкупленному компанией Corbis, основанной Биллом Гейтсом. И уже в 2001 году Microsoft выбирал это фото главной заставкой новой операционной системы – Windows XP, тратя $200 миллионов на рекламную кампанию.

Пейзаж, который мы запомнили как символ цифровой эры, больше не существует в том виде. Поле снова засадили виноградом.

По некоторым оценкам, Bliss – самое популярное изображение в истории человечества. Его видели миллиарды раз, но мало кто знал настоящую историю этого пейзажа. Для многих это не просто обои, а символ более спокойного времени: детства, первых шагов в интернете, беззаботности 2000-х.

Чак О'Рир до сих пор не раскрыл сумму, которую получил за фотографию, но назвал ее "приемлемой".

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