Жара может буквально убить: названы самые горячие города в мире

Рост глобальной температуры все чаще заставляет задуматься о пределах, которые может выдержать человеческий организм. В некоторых городах планеты жара достигает таких уровней, что угрожает не только здоровью, но и жизни жителей.

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В течение последних десяти лет эти температурные крайности стали обыденностью для регионов, где и без того царил жаркий климат. В таких условиях даже короткое пребывание на улице может стать фатальным.

Издание Interesting Engineering исследовало, какие города на планете являются самыми жаркими, и как изменения климата усугубили ситуацию. В результате было определено девять "горячих точек", ставших настоящими символами современного потепления.

Долина Смерти, Калифорния, США

Долина Смерти давно известна как одно из самых жарких мест на планете, но в последние годы она превосходит даже собственные температурные рекорды. В августе 2020 года здесь зафиксировали 54,4°C - одну из самых высоких достоверно задокументированных температур на Земле.

Сочетание географических особенностей, таких как низкое расположение, сухой климат и отсутствие облачности, создает идеальные условия для чрезвычайной жары. Рост глобальных температур и длительные засухи только усилили эти экстремальные условия, делая регион все менее пригодным для жизни.

Джакобабад, Пакистан

Город Джакобабад в пакистанской провинции Синд стал одним из символов экстремальной жары на планете. В июне 2021 года здесь зафиксировали температуру 52°C, что является одной из самых высоких в мире за последние годы. Особую опасность представляет не только само тепло, но и высокая влажность, которая создает условия "влажного термометра" - уровня, при котором тело теряет способность к саморегуляции температуры через потоотделение.

Достижение этого порога может быть смертельно опасным даже для здоровых людей. Причинами такой ситуации стали сочетание глобального потепления, стремительной урбанизации, недостатка зеленых насаждений и ограниченного доступа к охлаждению. Джакобабад сейчас считают одним из первых городов, который перешел границу "непригодности для жизни" в новых климатических условиях.

Басра, Ирак

Басра, расположенная на юге Ирака у реки Шатт-эль-Араб, переживает настоящий климатический кризис. В июле 2023 года здесь зафиксировали температуру 53,9°C - одну из самых высоких среди крупных населенных пунктов мира. Это чрезвычайное тепло поражает не только цифрами, но и своим влиянием на жизнь миллионов жителей, которые сталкиваются с перебоями в электроснабжении, дефицитом воды и изнурительной жарой.

Ситуацию усугубляют уменьшение объемов воды в Тигре и Евфрате, осушение болотистых местностей и отсутствие зеленой инфраструктуры. Все это делает город особенно уязвимым к последствиям глобального потепления. Басра стала примером того, как климатическая нестабильность может быстро превратиться в гуманитарную катастрофу, если не будут предприняты решительные действия.

Финикс, Аризона, США

Финикс уже давно славится жарким летом, но последние годы превратили его в одну из самых горячих урбанизированных зон США. В июле 2021 года город пережил температуру 48,3°C, а ночной воздух не остыл ниже 32°C - это настоящий вызов для здоровья и комфорта жителей. Основная проблема - эффект городского теплового острова (UHI), который вызывает накопление тепла в бетонных и асфальтированных районах.

Урбанизация, уменьшение растительности, нехватка воды и климатические изменения только ухудшают ситуацию. В то же время снижение уровня воды в реке Колорадо создает дополнительный кризис для города, который зависит от охлаждения и кондиционирования воздуха. Все это делает Финикс примером того, как современная инфраструктура может не выдержать климатических вызовов.

Турбат, Пакистан

Город Турбат, расположенный в провинции Белуджистан, неожиданно оказался в центре мирового внимания после температурного рекорда в мае 2017 года - 53,7°C. Это не только самая высокая температура в истории Пакистана, но и одна из самых высоких, когда-либо зафиксированных на планете.

Турбат находится в засушливом и малозаселенном регионе, где климат всегда был суровым, но в последнее время ситуация заметно ухудшилась из-за частых волн жары и дефицита осадков. Причиной этого стало влияние глобального потепления, ускоренная деградация земель и потеря естественной растительности, которая могла бы снижать температуру. Из-за слабой инфраструктуры и ограниченного доступа к средствам охлаждения местное население особенно уязвимо к экстремальной погоде. Турбат является ярким примером того, как изменения климата бьют сильнее всего по тем, кто имеет меньше всего ресурсов для адаптации.

Ахваз, Иран

Ахваз, расположенный на юго-западе Ирана, пережил одну из самых высоких температур в Западной Азии - 53,7°C, зафиксированную в июне 2017 года. Однако жара - не единственная проблема для этого города. В последнее десятилетие Ахваз регулярно попадает в заголовки из-за сочетания экстремальной температуры, повышенной влажности и одного из худших показателей загрязнения воздуха в мире.

Географическое расположение в котловине способствует накоплению тепла, а пылевые бури, вызванные засухами и эрозией почв, блокируют прохладные воздушные потоки. Город также сталкивается с частыми отключениями электроэнергии, нехваткой чистой воды и ухудшением здоровья населения. В условиях изменения климата и чрезмерной урбанизации, Ахваз становится примером того, как природные факторы вместе с человеческой деятельностью создают чрезвычайно враждебные условия для жизни.

Дели, Индия

Дели, столица Индии, с быстрыми темпами развития недавно стала одним из самых загрязненных городов в мире. Это, в сочетании с глобальным потеплением, привело к существенному повышению температуры в последние десятилетия. В мае 2022 года было зафиксировано рекордные 49°C, что стало самой высокой температурой в Дели за последние 70 лет.

Кроме того, город испытывает гораздо более интенсивные волны жары, которые длятся дольше, что затрудняет борьбу с повышением температуры на фоне загрязненного воздуха. Одной из главных причин этой ситуации является вырубка лесов вокруг города, что способствует образованию тепловых ловушек, где температура повышается до опасных уровней. Изменения климата становятся серьезной угрозой для мегаполисов, таких как Дели, которые теперь вынуждены сталкиваются с экстремальными условиями, которые ранее не были характерны для этой местности.

Кувейт

Кувейт, расположенный в одном из самых жарких регионов мира, является местом, где температура часто достигает опасных уровней. В 2016 году этот город установил мировой рекорд, когда температура поднялась до впечатляющих 54°C (129,2°F), став вторым после Долины Смерти по самой высокой температуре, когда-либо зарегистрированной на Земле.

В течение 2015-2024 годов Кувейт переживал периоды непрерывной жары, с температурами, часто превышающими 50°C (122°F), что указывает на негативное влияние глобального потепления. Быстрый урбанизационный рост, вместе с эффектом городского теплового острова и ограниченными водными ресурсами, делает этот город еще более уязвимым к экстремальным температурам. Этот климатический сценарий указывает на то, что в будущем подобные условия могут стать нормой для других горячих пустынных мегаполисов.

Даллол, Эфиопия

Даллол, расположенный во впадине Данакиль, имеет сомнительный титул за самую высокую среднегодовую температуру на Земле - 34,6°C (94,3°F). Этот регион является одним из самых экстремальных мест планеты, где температура почти круглый год не опускается ниже 30°C (86°F). С 2015 по 2024 год в Даллоли часто наблюдались волны жары, превышающие 50°C (122°F), что делает это место опасным для жизни человека.

Вулканическая активность, серные источники и высокие температуры делают климат региона еще более тяжелым, а глобальное потепление усугубляет эти экстремальные условия. Несмотря на эти трудности, Даллол остается заселенным благодаря добыче соли и геотермальной деятельности в этом регионе.

OBOZ.UA на днях писал, что ученые обеспокоены изменением климата в части значительного потепления, поскольку по миру может начать распространяться опасный микроорганизм, который может убить все живое на Земле.

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