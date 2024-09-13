Ждет только удача: три знака зодиака с лучшими гороскопами на осень

Осень ознаменуется несколькими ретроградами. Планета перемен и вызовов Марс, а также планета общения Меркурий начнут обратное движение. Осень станет временем глубоких перемен и личностных трансформаций.

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Однако даже в этот непростой период нескольких знаков зодиака ждет всплеск успеха и волна изобилия. Весы, Скорпионы и Стрельцы смогут максимально проявить свои таланты и использовать астрологические транзиты в свою пользу.

Весы

Эта осень будет очень счастливой. До 23 сентября Венера будет проходить через ваш знак. Планета любви подарит вам благословения и теплые, искренние чувства. Одинокие Весы смогут встретить любовь, а семейные будут наслаждаться домашним уютом.

Сезон Весов, который начнется на осеннее равноденствие, откроет путь к успеху. Это период самореализации, творческих поисков, судьбоносных знакомств и вдохновения. Вы почувствуете сознательный рост, когда Солнце будет проходить через ваш знак.

Скорпион

Этой осенью вы будете чувствовать себя в своей стихии. Конечно, лучший период начнется в ваш сезон – с 23 октября по 21 ноября. Когда Солнце будет проходить через ваш знак, вы будете буквально излучать силу и уверенность. Ваша харизма и умение вести переговоры помогут добиться успеха.

Впереди – время оптимистических начинаний. Следует прежде всего прислушиваться к интуиции и принимать взвешенные решения. Не следует никуда торопиться, особенно в карьере и с финансовыми вложениями.

Стрелец

22 ноября начинается сезон Стрельцов, который продлится до дня зимнего солнцестояния 21 декабря. Закрывая осенний сезон, будьте готовы получить благословения. Первую половину осени придется настойчиво поработать, однако ноябрь станет периодом успехов и наград.

Вас ждет период признания и славы. Жизнь откроет перед вами новые возможности. Вероятно, вы рискнете изучить новые горизонты. Осень станет для вас временем роста потенциала и принятия ключевых решений.

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