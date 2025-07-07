Что означает 'железная хватка' Трампа: врачи объяснили особенности рукопожатия президента США

Крепкие рукопожатия президента США Дональда Трампа часто попадают в заголовки газет, привлекая широкое внимание. От его общения с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которое заставило политика закатить глаза, до бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого, как сообщается, притянул к себе Трамп, пытавшийся его обнять.

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Особый ажиотаж вызвало рукопожатие Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. У него побелели косточки пальцев, когда они обменялись рукопожатиями на саммите НАТО в 2017 году. Хотя неуклюжие рукопожатия критиковали, согласно исследованиям, похоже, что президент США демонстрирует признаки отличного здоровья, пишет Express.

Исследование, проведенное с участием 140 000 взрослых в 17 странах, показало, что слабое рукопожатие связано с более высоким риском сердечного приступа и инсульта, а также является более высоким показателем "смертности от всех причин", чем артериальное давление. Он также связан с рядом других заболеваний, включая остеопороз, диабет, ревматоидный артрит, риск падений, ожирение и когнитивное снижение. Возрастная потеря силы мышц, или саркопения, также связана со слабым сжатием.

Вот почему врачи часто используют силу сжатия как быстрый показатель здоровья пациента, включая его способность восстанавливаться после операции.

По словам семейного врача из Дели Рамита Сингха Самбьяла, сила сжатия достоверно отражает "общую силу тела, нервно-мышечную координацию и сердечно-сосудистую устойчивость". Он также поделился тем, что пациенты в возрасте около 50 лет с удивительно слабым сжатием часто сообщают об усталости, медленном восстановлении после незначительных заболеваний и более высоком проценте жира в организме. Зато те, кто имеет более сильный хват, обычно имеют лучшую функциональную подготовку и быстрее восстанавливаются.

Существует много способов оценить силу сжатия, в частности сжать теннисный мяч и проверить, как долго вы можете удерживать его сильнее всего. Однако формальное измерение проводится с помощью устройства, известного как динамометр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Трамп категорически опроверг утверждение Макрона о том, что он досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде для работы над прекращением огня на Ближнем Востоке.

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