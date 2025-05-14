Женственно и кокетливо: лучшие стрижки до плеч

Стрижка длиной по плечи - это один из самых удачных вариантов прически в любом возрасте. Такая длина волос одновременно удачно подчеркивает черты лица и имеет свежий современный вид. И даже с возрастом, когда меняется текстура и густота шевелюры, она все равно является шикарным решением.

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Издание Parade обратилось к стилистам-парикмахерам и они подтвердили - именно длина до плеч является комплиментарной для женщин всех возрастов, особенно тех, кому за 50. Возможно, с изменением струкруты шевелюры придется добавить новые нюансы, такие как челка или наслоения, но длину можно будет оставить именно такой. И вот семь вариантов стрижки до плеч, которые прекрасно подчеркнут зрелую внешность в частности.

Волнистый лоб

Волнистые пряди вместе со стрижкой боб создают красивый объем и непринужденную текстуру. Такая дерзкая прическа идеально подойдет тем, у кого с возрастом волосы стали тоньше и слабее. Чтобы красиво обрамить лицо, можно отстричь челку или подстричь волосы возле лица мягкими слоями. Это сделает волнистый боб более выразительным и жизнерадостным.

Буйные кудри

Длинные волосы под собственным весом выпрямляют естественные завитки. Поэтому, если вы хотите добавить прическе объема и подчеркнуть текстуру прядей, просто постригите их длиной по плечи. Такая длина сохраняет форму легкой и приподнятой, а стрижка слоями добавляет еще больше живого и наполненного объема. Кроме того, этот стиль удивительно прост в уходе. Просто замените свои средства на специальную косметику для вьющихся волос.

Прямой боб

Эта стрижка всегда добавляет образу строгости и изысканности. А хорошо подстриженные линии создают иллюзию более густых, здоровых волос, что идеально подходит для решения проблемы истончения кончиков или потери густоты. Смягчить общий образ поможет челка. Независимо от того, носите ли вы эту стрижку с пробором по центру или закладываете прическу за ухо, гладкий прямой боб придает волосам структуру и силу.

Мягкие слои

Длинные, мягкие слои - это тихая роскошь для волос длиной до плеч. Подвижный объем делает прическу визуально более пышной. И это лучший выбор для тонких волос. Чтобы самостоятельно уложить такую стрижку, нанесите мусс для придания объема на влажные корни, а затем высушите их феном с круглой щеткой, приподняв на макушке и разгладив концы. Чтобы придать прическе текстуру, накрутите небольшие пряди на плойку, держа инструмент вертикально и далеко от лица. Цель здесь – не выразительные кудри, а едва заметная волнистая текстура.

Градуированный боб

Градуированный боб с боковым пробором – это абсолютно беспроигрышная стрижка для любого возраста. Эта прическа моментально приподнимает волосы и придает им объем. Наслоение прядей создает объем именно там, где вам нужно, в то время как боковой пробор помогает приподнять корни на макушке. Стрижка получается объемной и динамичной. И не забудьте в конце укладки воспользоваться средством для текстурирования, чтобы прическа выглядела интересно.

Взъерошенные длинные слои

Этот непринужденный и гламурный образ никогда не выходит из моды. Такая мягкая и приятная прическа омолаживает в любом возрасте. Она точно станет фаворитом для женщин, которые хотят сохранить длину, не жертвуя формой. Длинные слои, обрамляющие лицо, приподнимают волосы и добавляют объем, в то время как взъерошенная текстура сохраняет общий вид свежим, но ухоженным

Текстурированный боб

В текстурированных стрижках всегда есть некий элемент смелости и дерзости, которая молодит в любом возрасте. Попробуйте сделать стрижку асимметричной и придать ей взъерошенную текстуру. Кроме того, длина до плеч обеспечивает подъем у корней и объем по длине, которые часто нужны зрелым волосам. Выбирайте глубокий пробор для эффекта обрамления лица, или сделайте более мягкую стрижку с косым пробором.

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