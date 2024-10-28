Живописная природа и домики с синими крышами: город в Испании напомнил туристам Санторини

Пока греческие власти пытаются спасти живописный остров Санторини от нашествия туристов, другие регионы и страны предлагают ему свои альтернативы. Так похожее местечко нашлось на побережье Коста-Бланка в Испании.

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Как пишет Express, речь идет о городке Алтеа, который так и называют – "испанском Санторини". Он расположен всего в 10 км от популярного курортного Бенидорма и при этом не так переполнен приезжими.

Скрытая жемчужина провинции Аликанте построена с ощутимым влиянием как греческой, так и римской архитектуры. Алтеа представляет собой лабиринт извилистых мощеных булыжником улиц с домами песочного цвета, увенчанными небесно-голубыми купольными крышами. Именно этот пейзаж в сочетании с потрясающим фоном Средиземного моря заставил путешественников сравнивать городок с белым вулканическим островом Санторини.

Разделенный на новую и старую части города, Алтеа резко контрастирует с шумным курортом Бенидорм. Старый город расположен на вершине холма. Крутой подъем сюда вознаграждается увлекательными панорамными видами на испанское побережье.

Церковная площадь – сердце города. Она окружена небольшими барами, уютными кафе и изысканными ресторанами. Здесь можно ощутить подлинный вкус испанской культуры. А поскольку город стоит на самом берегу Средиземного моря, то местная гастрономия сосредоточена именно на морепродуктах. Среди туристов особенной популярностью пользуются паэлья с моллюсками и лобстер Аррос Кальдосо.

В новом городе пальмовая набережная переходит на пляж Эшпиго. Это целых 6 км береговой линии, всего в двух шагах от тапас-баров и других закусочных. Поскольку большинство туристов стекаются в соседние города, пляжи Алтеа гораздо менее заполнены людьми, чем другие популярные места в Испании, и предлагают спокойный отдых на берегу моря.

Недавно набережная города претерпела значительную реконструкцию. Местные власти вложили в обустройство 4 миллиона евро, чтобы создать современное пространство с семейными игровыми площадками, велосипедной дорожкой и местом для торговых палаток. Туристы хвалят Алтеа за потрясающий чистый пляж, отличную синюю морскую воду и тихую и спокойную набережную.

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