Живописный европейский остров бьет рекорды туризма: в чем секрет популярности

Солнечная Испания предлагает множество возможностей для отдыха – шумный Мадрид, живописная Барселона, оживленные Ибица и Майорка. Однако, за пределами привычных летних горячих точек, есть менее известный остров, который в последнее время устанавливает всевозможные туристические рекорды.

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Как пишет издание Travel off Path, здесь туристам предлагают низкие цены, потрясающую природу и прекрасную погоду. И этот остров – это Тенерифе. Он всегда был популярным среди европейцев, но теперь его начали открывать для себя еще и американские туристы, что породило новую волну интереса к отдыху здесь.

Самый большой из Канарских островов Испании, он в основном известен своим теплым климатом в течение всего года, эпическими вулканическими ландшафтами и невероятным побережьем. В 2023 году Тенерифе посетили 5,6 млн туристов и только 26 000 из них приехали из США. Однако этот поток растет, ведь заокеанских гостей привлекают старинный шарм острова и его природная красота.

Прибрежная столица Тенерифе, Санта-Крус является оживленным городом с длинной набережной, украшенной высокими пальмами и прекрасными ресторанами, где подают вкусные блюда. Во время обеда или ужина вы будете любоваться великолепным песчаным пляжем, который американцы сравнивают со знаменитой бразильской Копакабаной.

Некоторые из выдающихся памятников исторического центра датируются колониальным периодом, когда испанцы впервые поселились на Канарских островах. К ним можно отнести Церковь Непорочного Зачатия – одно из старейших религиозных сооружений архипелага, и дворцеобразную Старую гражданскую больницу. Также стоит прогуляться по пешеходным улицам, которые начинаются от расположенной в центре площади Испании. А чтобы отдохнуть от шума города, отправляйтесь в парк Гарсия Санабрия.

Санта-Крус также популярен своей бурной ночной жизнью, которая в основном сосредоточена вокруг авеню Анага. Здесь расположены популярные клубы и бары, где вечеринки не заканчиваются никогда.

А еще Тенерифе – это больше, чем просто городской отдых. Его настоящая привлекательность заключается в драматическом вулканическом ландшафте и других природных красотах. Любителям природы обязательно стоит посетить природный заповедник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Национальный парк Тейде. Здесь расположена самая высокая вершина Испании – вулкан Тейде. Его высота составляет 3 715 метров.

Менее известны скалы Лос-Гигантес, с высоты которых открывается потрясающий вид на голубой Атлантический океан. А в Сан-Кристобале-де-Ла-Лагуна вы найдете исторический городок 16-го века, перерезанный мощеными улицами и усеянный живописными, цветными канарскими домами и уютными тапас-барами. Маска – это скрытое сокровище в горах, предлагающее пешие прогулки вдоль живописного одноименного каньона. Однако имейте в виду, что посещение этого каньона требует предварительного бронирования, поэтому прогулку сюда планируйте заранее.

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