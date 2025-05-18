Знаки зодиака, которых чаще всего подводит интуиция

Некоторые знаки зодиака часто путают интуицию со своими эмоциями, подозрением или желанием, чтобы все было по-ихнему. Их решения, принятые на основе "внутреннего голоса", часто приводят к ошибкам.

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Астрологи выделяют три наименее интуитивных знака зодиака - Весы, Близнецы и Лев, пишет Madeinvilnius. Больше о них читайте в гороскопе.

Весы

Весы часто доверяют своим ощущениям. Свою интуицию они часто путают со страхом совершить ошибку или желанием угодить всем. Они склонны долго размышлять и путать свои внутренние желания с интуицией. Обычно они выбирают самый безопасный вариант решения. Весы чаще всего ошибаются в любви, поскольку неправильно интерпретируют жесты близости или отстранения. В конфликтах они полагаются на ложные сигналы в попытке избежать напряженности. Астрологи советуют Весам оставить сомнения и проверить факты.

Близнецы

Близнецы быстрые в реакциях, любознательные и часто доверяют первому впечатлению. Их интуиция порой поверхностная. Она основана на фрагментах логики или эмоциях, которые не являются внутренним чутьем. Поэтому эти люди часто совершают ошибку, принимая поспешные решения. Во время общения у них быстро возникают мысли, которые оказываются ошибочными. В любви Близнецы склонны путать влюбленность с глубокими чувствами. Астрологи советуют представителям этого знака замедлиться, поскольку интуиция развивается незаметно.

Лев

Львы часто считают, что их чувства верны. Слушать свою интуицию им мешает эгоизм или желание быть правыми. Они уверены в себе и своих суждениях. Они могут игнорировать объективные признаки, и думают, что все в порядке. В отношениях они делают акцент на определенных сигналах, которые не всегда означают то, что они думают. В карьере Львы склонны доверять интуиции, а не логике и критике. Во время конфликта они убеждены, что их чувства к другим являются обоснованными, даже если они не являются оправданными. Астрологи советуют Львам осознать, что они не всегда правы. Настоящая интуиция всегда скромная.