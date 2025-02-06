Знаки зодиака, которые чаще всего становятся алкоголиками

Астрологи выделяют несколько знаков зодиака, которые редко отказываются от возможности выпить. Они наиболее склонны к алкоголизму.

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Это Овен, Близнецы, Телец и Рак, пишет Meteoprog. Детальнее, почему представители этих знаков могут стать зависимыми от алкоголя, читайте в гороскопе.

Овен

Овны обладают лидерскими и организаторскими качествами. Когда они рискуют, они не задумываются о последствиях. Интересно, что Овны легко поддаются воздействию и обладают слабой силой воли, и поэтому им трудно отказаться от предложения выпить. Алкоголь им также помогает расслабиться и справиться со стрессом. Именно поэтому представители этого знака могут легко зависеть от спиртных напитков.

Близнецы

Близнецы легко находят общий язык с людьми и хорошо себя чувствуют в любой компании. Они с удовольствием пробуют что-нибудь новое и любят приключения. По мнению астрологов, эти люди обычно быстро теряют интерес к вещам, поэтому могут стать зависимыми от спиртного. Употребление алкоголя спасает Близнецов от скуки и становится источником хорошего настроения. Если они пристрастились к алкогольным напиткам, им будет очень сложно побороть эту зависимость.

Телец

Телец любит роскошь и хороший отдых. В частности, он любит наслаждаться хорошей едой и напитками. Эти люди пьют не часто, но уместно. Если они регулярно употребляют алкоголь, то это оправдывают обстоятельствами. Этот упрямый знак редко может признаться в своей зависимости и обратиться за помощью. Овны могут бороться с идеей отказаться от алкоголя в своей жизни даже если это негативно влияет на их здоровье и отношения.

Рак

Раки очень чувствительны, отзывчивы и эмоциональны. Потребности других они склонны ставить выше своих собственных. Такое качество может привести к злоупотреблению алкоголем, говорят астрологи. С помощью спиртных напитков пытаются справиться с проблемами и успокоиться. Рак не отказывает в помощи другим, но ему самому очень тяжело попросить о помощи. Эти люди склонны держать все в себе и не признавать проблему.