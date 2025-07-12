Знаки зодиака, которые часто думают о сексе. Они живут страстью

Некоторые знаки зодиака думают о физической близости больше, чем другие. Они считают секс самым важным выражением эмоциональной связи.

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Знаки зодиака, которые не стесняются своих желаний и часто ставят интимные отношения в центр своей жизни – это Скорпион, Лев и Овен, пишет Madeinvilnius.

Скорпион

Скорпионы очень страстные. Их управляющая планета Плутон символизирует трансформацию, таинственность и сексуальную энергию. Они испытывают глубокие эмоции и проявляют их через физическую близость. Секс для Скорпионов — это способ установить связь с другим человеком. Представителям этого знака приносит удовольствие соблазнение и доминирование. Астрологи советуют помнить, что настоящие отношения — это не только тело, но и чувства.

Лев

Львы любят быть в центре внимания. В постели они знают себе цену, умеют наслаждаться флиртом. Для них важно чувствовать себя желанными и любимыми. Секс приносит им удовольствие от жизни и уверенность в себе. Львы очень магнетические. Представителям этого знака важно понять, что сексуальность не должна работать на ваше эго, а настоящие отношения должны быть взаимными.

Овен

Огненный знак Овен проявляет свою энергию через физические ощущения. Они смелые и импульсивные. Для них важно получить мгновенное удовольствие. Секс приносит им ощущение приключения и страсть. Овны не любят скуку, а интимная близость дает им динамику и движение. Соблазняя, они стремятся к победе. Вам нужно помнить, что в отношениях должна быть нежность, а не только проявление скорости и силы.