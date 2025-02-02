Знаки зодиака, которыми легко манипулировать

Некоторыми людьми легко управлять и даже манипулировать. Астрологи к ним относят четыре знака зодиака.

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Это Телец, Близнецы, Рак и Весы, пишет Meteoprog. Детальнее о них читайте в гороскопе.

Телец

У Тельцов есть свое мнение, и тем не менее ими легко можно управлять. Они не любят управлять, поэтому уступают. Это не затрагивает их самолюбие, поскольку они уверены в себе и точно знают, чего хотят. Однако представители этого знака не очень разбираются в других людях и потому могут попасть в ловушку.

Близнецы

Близнецы – воздушный знак, который живет в своем воображении. Они гибкие, потому легко воспринимают контроль. В отношениях власть будет принадлежать их второй половинке, они ее сами отдают. Они стараются не допускать конфликтов. Им легче уступить, чем ссориться или повышать голос другого человека.

Рак

Раки поддаются эмоциям. Они способны читать настроения других людей. Когда недоброжелатели умело притворяются расстроенными или раздраженными, Раки на это ведутся.

Весы

Дипломатические Весы все время взвешивают все. Им может быть трудно принимать решения и не могут действовать быстро. Поэтому им приходится доверять другим людям, что иногда не самое лучшее для них.