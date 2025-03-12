Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

Вместо привычных жирных котлет из фарша можно приготовить сочные митболы. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре. Они получатся очень нежными и сочными.

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Идея приготовления сытных митболов из фарша для детей опубликована на странице фудблогера Светланы с ником lanas diet в Instagram. Детям точно понравится.

Ингредиенты:

фарш (говядина + свинина) – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

панировочные сухари – 50 г

молоко – 100 мл.

яйцо – 1 шт.

мускатный орех – на кончике ч.л.

соль, перец – по вкусу

сливочное масло + масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 30 г

мука – 1 ст. л.

бульон – 300 мл

сливки 20% – 100 мл

дижонская горчица – 1 ч. л.

соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сухари залить теплым молоком, оставить на 5 минут.

2. Лук мелко порезать, обжарить до мягкости.

3. Смешать фарш, сухари, яйцо, лук, чеснок, специи.

4. Сформировать митболы.

5. Обжарить до румяной корочки.

6. Переложить на противень, допекать 10 минут при температуре 180 градусов.

7. Для соуса растопить масло, добавить муку, жарить минуту.

8. Влить бульон, сливки, добавить горчицу, соевый соус, довести до загустения.

9. Повернуть митболы в соус, тушить 5 минут.

10. Подавать с картофельным пюре.

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