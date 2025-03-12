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Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
378
Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

Вместо привычных жирных котлет из фарша можно приготовить сочные митболы. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре. Они получатся очень нежными и сочными.

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Идея приготовления сытных митболов из фарша для детей опубликована на странице фудблогера Светланы с ником lanas diet в Instagram. Детям точно понравится.

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

Ингредиенты:

  • фарш (говядина + свинина) – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • панировочные сухари – 50 г
  • молоко – 100 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • мускатный орех – на кончике ч.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • сливочное масло + масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • сливочное масло – 30 г
  • мука – 1 ст. л.
  • бульон – 300 мл
  • сливки 20% – 100 мл
  • дижонская горчица – 1 ч. л.
  • соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

1. Сухари залить теплым молоком, оставить на 5 минут.

2. Лук мелко порезать, обжарить до мягкости.

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

3. Смешать фарш, сухари, яйцо, лук, чеснок, специи.

4. Сформировать митболы.

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

5. Обжарить до румяной корочки.

6. Переложить на противень, допекать 10 минут при температуре 180 градусов.

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

7. Для соуса растопить масло, добавить муку, жарить минуту.

8. Влить бульон, сливки, добавить горчицу, соевый соус, довести до загустения.

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

9. Повернуть митболы в соус, тушить 5 минут.

10. Подавать с картофельным пюре.

Знаменитые шведские митболы: удивите ребенка вкусным блюдом

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