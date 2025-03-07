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Золотистые деруны: как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Золотистые деруны: как правильно приготовить

Деруны – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были еще более сытными, можно добавить фарш, сыр. 

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Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, золотистых дерунов, и лайфхаком, который поможет приготовить их правильно. 

Ингредиенты:

  • картофель 1-1,5 кг
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л муки
  • 2 ст. л сметаны
  • специи
  • 1 луковица

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, лук. 

Картофель для блюда

2. Добавьте яйцо, муку, специи. 

Приготовление дерунов

3. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной.

Готовые деруны

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