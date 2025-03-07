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Золотистые деруны: как правильно приготовить
Деруны – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были еще более сытными, можно добавить фарш, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, золотистых дерунов, и лайфхаком, который поможет приготовить их правильно.
Ингредиенты:
- картофель 1-1,5 кг
- 1 яйцо
- 2 ст. л муки
- 2 ст. л сметаны
- специи
- 1 луковица
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук.
2. Добавьте яйцо, муку, специи.
3. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной.
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