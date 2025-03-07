Золотистые деруны: как правильно приготовить

Деруны – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были еще более сытными, можно добавить фарш, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, золотистых дерунов, и лайфхаком, который поможет приготовить их правильно.

Ингредиенты:

картофель 1-1,5 кг

1 яйцо

2 ст. л муки

2 ст. л сметаны

специи

1 луковица

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук.

2. Добавьте яйцо, муку, специи.

3. Пожарьте деруны и подавайте со сметаной.

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