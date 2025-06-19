'28 лет спустя': критики назвали новый фильм ужасов Дэнни Бойла одним из лучших сиквелов в истории

Постапокалиптический хоррор Дэнни Бойла "28 лет спустя" стал долгожданным продолжением двух его культовых фильмов "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Фанаты ждали продолжения почти два десятилетия и сегодня оно выходит в прокат.

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Но оправдаются ли их ожидания? Ответ уже дали американские кинокритики, которые увидели картину до премьеры. Издание Rotten Tomatoes, которое собирает все оценки, проанализировало первые рецензии. Если коротко, их авторы в восторге. На момент написания материала оценка от критиков составляла 95% одобрения. И вот что они написали о фильме.

Сюжет

Сначала кратко перескажем сюжет. С момента, когда смертоносный вирус впервые вырвался из медицинской лаборатории, прошло 28 лет. Те, кто сумел уцелеть, научились жить среди инфицированных людей. Одна такая группа поселилась на маленьком острове, соединенном с материком единственной, хорошо защищенной дамбой. Впрочем, отцу и сыну все же приходится покинуть свое убежище и отправиться в сердце материка с опасной миссией. Впереди их ждут тайны, чудеса и ужасы внешнего мира, пораженного инфекцией.

Трейлер

Отзывы

Лучший фильм Дэнни Бойла – это резкий, грязный, безумный зомби-шокер 2002 года "28 дней спустя"... Или был таким, потому что "28 лет спустя" – еще более дикий, странный, мрачный, кровавый. Еще лучший.

Ник Хауэллс, London Evening Standard

Одним из главных преимуществ "28 лет спустя" является то, что он никогда не ощущается как циничная попытка пересмотреть проверенный материал просто по коммерческим причинам.

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter

"28 лет спустя" легко закрепляет за собой статус одного из лучших продолжений наследия, когда-либо созданных.

Билл Бриа, Discussing Film

Обычно мы ищем развлечения, наполненные адреналином, для катарсиса. Захватывающий перезапуск Бойла в придачу предлагает просветление.

Питер Дебрюге, Variety

Помимо нескольких удачно поставленных устрашающих моментов, Дэнни Бойл и монтажер Джон Харрис поддерживают ощутимое чувство страха на протяжении всего фильма, и благодаря мозаичной режиссуре Бойла зритель никогда не сможет угадать, какой ужасный образ может появиться дальше.

Билл Бриа, Discussing Film

В классическом смысле это не выглядит как фильм ужасов, а скорее как история о взрослении, происходящем во время, когда просто существует много инфицированных людей, которые теряют рассудок, когда болеют.

Кайтлин Бут, Bleeding Cool

Его самая большая сила заключается в более эмоциональной истории, которая проходит через все, подчеркивая интроспективный комментарий, что придает глубины миру и персонажам.

Джош Пархэм, Next Best Picture

Все еще есть сумасшедшие погони и множество разрывных ран, похожих на водяные пули, появляющиеся каждый раз, когда стрелы пронзают цели, но Бойл гораздо больше интересуется ценностью жизни и смерти во всех земных существах, здоровых или разъяренных

Мэтт Донато, Daily Dead

Ничего во внешнем виде фильма – от тревожных, авангардных вставок средневековых солдат до инфракрасных вспышек часто неправильно понятых инфицированных – нельзя было бы описать как обычное.

Питер Дебрюге, Variety

"28 лет спустя" – это фильм, насыщенный визуальными образами, который показывает, а не рассказывает, но эти мимолетные музыкальные интерлюдии отвлекают от настоящего повествования.

Мэтт Донато, Daily Dead

Быстрый монтаж, наложение изображений друг на друга, вставка старых видеоклипов и кинопленки, а также некоторые хитроумные трюки с камерой придают фильму ужасов, снятому режиссером "На игле", движущую силу, которую ожидаешь от фильма ужасов.

Аарон Нойвирт, We Live Entertainment

Что ж, критики свое слово уже сказали. Теперь очередь зрителей отправиться в кинозалы и поставить свою оценку триквелу, который они ждали так долго.

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