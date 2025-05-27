7 настроек, которые мгновенно улучшат работу смартфона от Samsung

Из всех возможных скинов операционной системы Android, едва ли не самым удачным называют One UI 7 от Samsung. Его хвалят за скорость, интуитивную понятность и простоту использования.

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Но нюанс заключается в том, что в стандартных настройках One UI 7 не демонстрирует всех преимуществ, которые имеет этот Android-скин. Издание GizChina рассказало, как оптимизировать настройки смартфона Samsung, чтобы сделать опыт пользования им еще лучше.

Отключите всплывающие уведомления

Мало что раздражает так, как внезапные уведомления, которые появляются во время чтения с экрана или переписки в мессенджерах. Чтобы уменьшить их навязчивость, минимизируйте уведомления, которые получаете от своего гаджета. Для этого откройте Настройки > Оповещения > Стиль всплывающих уведомлений и выберите вариант Коротко. Так вы сохраните все уведомления, но они будут выглядеть менее навязчиво и не будут отвлекать.

Перейдите на жестовую навигацию

Большинство смартфонов Samsung по умолчанию имеют классическую нижнюю панель с тремя кнопками. Она удобна, но уже несколько устарела. Если хотите получить более современный способ управления – перейдите в Настройки > Дисплей > Панель навигации и выберите Жесты. Когда привыкнете, управление смахиванием станет естественным и приятным.

Включите высочайшее качество экрана

Дисплеи Samsung, особенно в топовых моделях вроде Galaxy S25 Ultra, поддерживают сверхвысокое разрешение. Но часто оно отключено по умолчанию. То есть, вы достаете свой гаджет из коробки не с лучшими возможностями отображения. Чтобы включить максимум качества, перейдите в Настройки > Дисплей > Разрешение экрана и выберите WQHD+ или самую высокую доступную опцию. Хотя это немного повышает расход энергии, современное "железо" смартфона позволяет спокойно пользоваться им весь день без подзарядки.

Настройте боковую кнопку под себя

Современные смартфоны Samsung изменили функцию боковой кнопки (бывшей кнопки питания) – теперь она может запускать Bixby или Google Assistant. Но не всем это подходит. Если вам удобнее, чтобы длительное нажатие открывало привычное меню питания, зайдите в Настройки > Дополнительные функции > Боковая клавиша и выберите опцию Меню отключения питания для длительного нажатия.

Попробуйте приложение Good Lock для еще больше возможностей

Если хотите полностью адаптировать телефон под свои потребности - установите Good Lock из Galaxy Store. Это официальная программа Samsung, содержащая множество полезных модулей. Например, Home Up позволяет менять жесты и вид домашнего экрана, а One Hand Operation+ делает управление большим смартфоном одной рукой гораздо удобнее - особенно полезно для моделей вроде S25 Ultra.

Избавьтесь от лишнего программного обеспечения

Samsung заметно сократила количество предустановленных приложений, но некоторые все же остаются. Хорошая новость - большинство из них можно либо удалить, либо по крайней мере отключить. Если вам не нужны Samsung TV Plus, Facebook, OneDrive или Microsoft CoPilot - смело освобождайте место. Это уменьшит фоновую нагрузку и положительно повлияет на быстродействие устройства.

Усовершенствуйте Always-On Display

Функция Always-On Display (AOD) - одна из самых удобных на смартфонах Samsung, но обычно она активирована не в полной мере. Стоит немного ее настроить: сделайте так, чтобы экран постоянно показывал важную информацию - часы, дату и уровень заряда аккумулятора. Это удобно, элегантно и практично.

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