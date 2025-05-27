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7 настроек, которые мгновенно улучшат работу смартфона от Samsung

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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7 настроек, которые мгновенно улучшат работу смартфона от Samsung

Из всех возможных скинов операционной системы Android, едва ли не самым удачным называют One UI 7 от Samsung. Его хвалят за скорость, интуитивную понятность и простоту использования.

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Но нюанс заключается в том, что в стандартных настройках One UI 7 не демонстрирует всех преимуществ, которые имеет этот Android-скин. Издание GizChina рассказало, как оптимизировать настройки смартфона Samsung, чтобы сделать опыт пользования им еще лучше.

Отключите всплывающие уведомления

Мало что раздражает так, как внезапные уведомления, которые появляются во время чтения с экрана или переписки в мессенджерах. Чтобы уменьшить их навязчивость, минимизируйте уведомления, которые получаете от своего гаджета. Для этого откройте Настройки > Оповещения > Стиль всплывающих уведомлений и выберите вариант Коротко. Так вы сохраните все уведомления, но они будут выглядеть менее навязчиво и не будут отвлекать.

Перейдите на жестовую навигацию

Большинство смартфонов Samsung по умолчанию имеют классическую нижнюю панель с тремя кнопками. Она удобна, но уже несколько устарела. Если хотите получить более современный способ управления – перейдите в Настройки > Дисплей > Панель навигации и выберите Жесты. Когда привыкнете, управление смахиванием станет естественным и приятным.

Включите высочайшее качество экрана

Дисплеи Samsung, особенно в топовых моделях вроде Galaxy S25 Ultra, поддерживают сверхвысокое разрешение. Но часто оно отключено по умолчанию. То есть, вы достаете свой гаджет из коробки не с лучшими возможностями отображения. Чтобы включить максимум качества, перейдите в Настройки > Дисплей > Разрешение экрана и выберите WQHD+ или самую высокую доступную опцию. Хотя это немного повышает расход энергии, современное "железо" смартфона позволяет спокойно пользоваться им весь день без подзарядки.

7 настроек, которые мгновенно улучшат работу смартфона от Samsung

Настройте боковую кнопку под себя

Современные смартфоны Samsung изменили функцию боковой кнопки (бывшей кнопки питания) – теперь она может запускать Bixby или Google Assistant. Но не всем это подходит. Если вам удобнее, чтобы длительное нажатие открывало привычное меню питания, зайдите в Настройки > Дополнительные функции > Боковая клавиша и выберите опцию Меню отключения питания для длительного нажатия.

Попробуйте приложение Good Lock для еще больше возможностей

Если хотите полностью адаптировать телефон под свои потребности - установите Good Lock из Galaxy Store. Это официальная программа Samsung, содержащая множество полезных модулей. Например, Home Up позволяет менять жесты и вид домашнего экрана, а One Hand Operation+ делает управление большим смартфоном одной рукой гораздо удобнее - особенно полезно для моделей вроде S25 Ultra.

Избавьтесь от лишнего программного обеспечения

Samsung заметно сократила количество предустановленных приложений, но некоторые все же остаются. Хорошая новость - большинство из них можно либо удалить, либо по крайней мере отключить. Если вам не нужны Samsung TV Plus, Facebook, OneDrive или Microsoft CoPilot - смело освобождайте место. Это уменьшит фоновую нагрузку и положительно повлияет на быстродействие устройства.

Усовершенствуйте Always-On Display

Функция Always-On Display (AOD) - одна из самых удобных на смартфонах Samsung, но обычно она активирована не в полной мере. Стоит немного ее настроить: сделайте так, чтобы экран постоянно показывал важную информацию - часы, дату и уровень заряда аккумулятора. Это удобно, элегантно и практично.

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