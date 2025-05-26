Как добавить озвучку к записи экрана на iPhone: инструкция

Запись экрана на iPhone или iPad – полезная функция для тех, кто хочет зафиксировать действия на гаджете. Это удобно, если нужно снять игровой процесс, создать учебное пособие, показать ошибку в работе приложения или поделиться любой другой активностью.

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Чтобы сделать такие записи более информативными, Apple предусмотрела возможность добавить закадровый голосовой комментарий. Эксперты рассказали, как быстро и удобно включить микрофон во время записи экрана.

Если вы хотите прокомментировать действия на экране, следует активировать микрофон во время записи.

Откройте "Центр управления", проведя пальцем вниз от верхнего правого угла экрана. Долго нажмите кнопку "Запись экрана". Если этой кнопки нет, добавьте ее через Настройки – Центр управления. В открывшемся окне нажмите иконку микрофона, чтобы активировать аудиозапись. Она должна стать красной, с пометкой "Микрофон включен". Выберите программу, в которой будет сохраняться запись. Нажмите "Начать запись", когда будете готовы. Чтобы завершить запись, нажмите красную кнопку "Стоп" в верхнем левом углу экрана. На моделях с Dynamic Island сначала нажмите на нее, чтобы увидеть кнопку завершения.

После завершения видео автоматически сохраняется в указанной программе. Благодаря голосовому сопровождению ваша запись станет не просто изображением действий, а полноценной видеоинструкцией или демонстрацией.

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