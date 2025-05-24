Как почистить смартфон без сброса настроек: советы

Ваш смартфон начал тормозить, а память постоянно заполнена? Не спешите сбрасывать его до заводских настроек. Большинство современных телефонов имеют встроенные инструменты для очистки, которые можно активировать вручную.

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Улучшить производительность смартфона можно быстро, безопасно и без потери личных данных. Эксперты рассказали, как это сделать правильно, в зависимости от операционной системы.

Для пользователей Android

В вашем устройстве уже есть встроенный алгоритм очистки, которым почему-то мало кто пользуется. Зайдите в раздел "Настройки", затем "Хранилище" и нажмите "Очистить место". Система автоматически найдет и предложит удалить кэшированные файлы, остатки деинсталлированных программ, временные данные и прочий цифровой мусор.

Чтобы избежать ручной очистки в будущем, активируйте "Умное хранилище" (это также в настройках хранилища). Эта функция позволяет Android самостоятельно еженедельно избавляться от ненужного кэша, устаревших резервных копий и временных файлов, не затрагивая ваши фото или документы.

Для пользователей iPhone (iOS)

iPhone тоже умеет очищать себя – нужно лишь ему немного помочь. Перейдите в "Параметры", "Общие", "Хранилище iPhone". Здесь вы увидите рекомендации по освобождению пространства. Включите опцию "Выгрузить неиспользуемые программы" – приложения, которыми вы давно не пользовались, будут временно удалены, но все ваши данные сохранятся.

Кроме того, можно активировать оповещение о заполнении памяти: как только останется менее 10%, система автоматически предупредит вас и предложит действия.

Отдельно о мессенджерах

Telegram, Viber, WhatsApp и другие программы обмена сообщениями очень быстро накапливают временные файлы. Зайдите в настройки приложения, "Данные и хранилище", "Очистить кэш". Не волнуйтесь: ваши чаты и история переписки останутся, а вот фото, видео и документы, давно хранящиеся в кэше, - будут удалены.

Не забывайте о браузерах

В Chrome, Safari или других мобильных браузерах кэш и cookie также занимают много места. Перейдите в настройки истории и выберите опцию очистки – это не только освободит память, но и ускорит загрузку страниц.

Дополнительные советы

Помните: полностью заполненная память – главный враг производительности смартфона. Оставляйте хотя бы 1 ГБ свободного пространства, чтобы избежать лагов и зависаний. На Android проверьте фоновые процессы в разделе "Настройки разработчика" – отключение лишнего автозапуска значительно улучшает работу. На iOS стоит периодически закрывать вкладки Safari и выключать фоновое обновление приложений.

Фотографии, видео и другие большие файлы лучше хранить в облачных сервисах – Google Photos, iCloud или OneDrive. Это позволит держать телефон в чистоте без потери важного контента. Также стоит отключить автоматическое сохранение медиа в мессенджерах - именно оно часто незаметно заполняет память гигабайтами ненужных файлов.

И самое важное: никогда не удаляйте файлы вручную из системных папок Android или iOS (например, Android, System или Data). Это может нарушить работу приложений или даже самой операционной системы.

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