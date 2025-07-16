Зачем ставить ведро с водой в саду в июле и августе: необычный лайфхак

Садоводов призывают оставлять ведро кводы в своих садах в июле и августе. Чем больше ведро, тем лучше. Это делается для того, чтобы помочь лягушкам и жабам пережить жаркие летние дни (и влажные также).

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В этот период лягушки находятся под значительной угрозой из-за сочетания потери среды обитания, изменения климата и сокращения запасов пищи. Привлечение большего количества лягушек в ваш сад не только будет полезным для мира, но и берет на себя задачу, которую оценят садоводы во всем мире: они едят слизней и улиток, пишет OBOZ.UA.

Вообще лучший способ поощрить лягушек посещать ваш сад – это построить пруд.

Пруды являются жизненно важной средой обитания лягушек, а также важными для других земноводных, поскольку именно там они размножаются. Пруды также являются важными местами гидратации для лягушек, поскольку они не пьют через рот – они поглощают влагу через кожу.

Однако, если у вас нет места для пруда, или вы не можете выделить достаточно газона или найти хорошее место для него, следующим лучшим вариантом будет большое ведро мутной воды, желательно с небольшим количеством травы.

Это прекрасно привлекать диких животных в сад, а также помогает избавляться от вредителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая специя может отпугнуть слизней в вашем саду.

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