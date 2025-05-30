Слизни убегут из вашего сада: какая специя поможет их напугать

Если вы ищете безвредный способ избавиться от слизней и улиток в своем саду, есть одно неожиданное средство, которое может помочь. Это быстрый и доступный лайфхак.

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Кайенский перец - это специя, которую часто используют на кухне. Его добавляют в омлеты на завтрак или яичницу, чтобы придать им немного остроты. Но, как оказалось, им также можно отпугивать вредителей от ваших растений, пишет OBOZ.UA.

Кайеский перец не навредит самим растениям, но он не даст нежелательным животным и насекомым уничтожить весь ваш тяжелый труд.

Вам нужно лишь рассыпать четверть стакана по всему саду каждые несколько дней, и вы увидите здоровые растения без пожеванных листьев и полусъеденных плодов.

Еще один полезный совет по защите от вредителей – это использовать пластиковые вилки, чтобы отпугивать этих существ.

Если вы разместите вилки в почве вокруг растений, это отпугнет таких животных, как еноты, кошки, белки, от забегания в сад и возможности полакомиться вашими культурами.

Следуя этим простым советам и используя предметы домашнего обихода, которые, возможно, уже есть у вас под рукой, вы можете гарантированно защитить свой сад от вредителей, не используя никаких вредных химикатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выгнать слизней из сада или огорода с помощью кока-колы.

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