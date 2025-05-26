Как изгнать слизней из сада или огорода: поможет популярный напиток

Слизни питаются ночью, поэтому единственным признаком этих вредителей являются ваши поврежденные листья и грязные следы слизи.

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Садоводы часто прибегают к агрессивным химикатам для удобства и эффективности, но это также может повредить самим растениям. Существует много способов избавиться от вредителей и насекомых в вашем саду, но этот трюк известен своей эффективностью и универсальностью, пишет OBOZ.UA.

С помощью лишь одного обычного напитка вы можете приманить и уничтожить самых надоедливых садовых вредителей: вот как этот простой лайфхак может помочь вам восстановить ваш сад.

Так, использование кока-колы поможет вам изгнать слизней. Просто наполните низкую миску этим напитком и поставьте ее на ночь в саду.

Идея ловушки заключается в том, что сахара из газировки будут привлекать слизней. Как только слизни попадут в ловушку, они утонут из-за кислоты.

Может ли этот метод уничтожить других вредителей?

По словам экспертов, этот метод также поможет избавиться от надоедливых ос. Поскольку кола привлекает слизней, логично предполагать, что она может быть привлекательной и для других насекомых.

Похоже, это правда, и вы можете сделать ловушку для ос из колы почти так же, как и для слизней. Опять же, просто наполните низкую миску или чашку колой, или даже просто поставьте открытую бутылку или банку.

Ос будет привлекать сладкий нектар, и, попав в банку или миску, они утонут в кислоте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как бороться со слизнями в саду.

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