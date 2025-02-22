Как бороться со слизнями в саду: действенный способ не допустить порчи растений

Улитки могут уничтожить сад во время сезона размножения, если вы не защитите свои растения, но, к счастью, есть простой и действенный способ избавиться от них.

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Лучший выход – это установить барьеры вокруг растений, через которые эти создания просто не перелезут. Вы можете купить готовые к использованию продукты, такие как переработанные керамические осколки, которые можно разбрасывать вокруг уязвимых растений, пишет OBOZ.UA.

Кроме того, можно попробовать более традиционные домашние средства, такие как измельченная яичная скорлупа, песок, пепел или сажа.

Улитки реже пересекают почву, на которой есть острый материал, поскольку им неудобно ползать по неровным краям и они могут ранить кожу.

Измельченная яичная скорлупа является очень популярным методом борьбы со слизнями, но важно тщательно очистить скорлупу от любого желтка, иначе еда будет привлекать вредителей, а не отпугнуть их.

Яичная скорлупа также выделяет кальций в почву, когда она разлагается, что может питать растения и дать им толчок для роста, если это необходимо. Песок, пепел и сажа также поглощают влагу, которая может сильно обезвоживать улиток, если они контактируют с ними.

Однако эти вещества могут быть кислыми, поэтому могут изменить рН почвы и нанести вред растениям, если их использовать в больших количествах.

Если вы используете природные средства защиты от улиток, лучше всего брать много разных материалов, чтобы со временем проверить, что лучше работает в вашем саду.

Или вы можете пойти еще дальше, и воспользоваться лайфхаком с петлями медной ленты, генерирующими крохотные электрические токи.

Медная лента вызывает небольшой удар электрическим током, если к ней прикасаются улитки, поскольку материал химически реагирует на слизь улитки, поэтому является фантастическим долгосрочным средством от вредителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о растениях, которые отпугивают улиток в саду.

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