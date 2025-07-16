Кто может стать следующей девушкой Бонда: названо имя актрисы

Имя актера, который следующим сыграет супершпиона Джеймса Бонда все еще не известно – есть только несколько интересных предположений. А вот девушку агенту 007, по слухам, уже подобрали.

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Как пишет таблоид The Sun, претенденткой на роль стала 27-летняя звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" Сидни Суини. По данным издания, заинтересованность в ее кандидатуре выразил уже назначенный режиссер новой части бондианы, постановщик "Дюны" Дени Вильнев.

Кроме того, The Sun сообщает, якобы кандидатурой Суини заинтересовался и глава компании Amazon Джеф Безос. Именно его киностудии теперь принадлежат права на франшизу.

"Дени считает ее невероятно талантливой, а также привлекательной для молодого поколения, что является крайне важным для модернизации франшизы. Они много времени проводили вместе, и он восхищался ее стремительным ростом", – рассказал неназванный источник издания из киноиндустрии.

Атлетическое телосложение актрисы, ее умение играть в сложных сценах, а еще подчеркнутую женственность Суини собеседник издания назвал необходимыми для девушки Бонда чертами. "Сидни – главная звезда в списке претендентов на роль в фильме о Бонде", – сказал источник The Sun.

Известно, что Суини недавно пережила серьезную физическую трансформацию для роли американской боксерки Кристи Мартин в новом биографическом фильме. Для этого ей пришлось ежедневно заниматься силовыми тренировками и кикбоксингом.

Напомним, в фильме "007: Не время умирать" девушек Бонда играли француженка Леа Сейду и кубинка Ана де Армас. Сейду получила роль возлюбленной агента 007, с которой тому приходится расстаться, а де Армас стала боевой подругой супершпиона и приняла участие в нескольких зрелищных экшн-сценах.

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