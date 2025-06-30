Кандидаты неожиданные: кто может стать следующим Джеймсом Бондом

Франшиза о Джеймсе Бонде находится на этапе полного обновления. После завершения эпохи Даниэла Крейга и перехода прав к Amazon, студия формирует новую творческую команду и пересматривает подход к кастингу.

Видео дня

Variety обнародовало неожиданный список претендентов на роль агента 007, а режиссером будущего фильма официально назначен Дени Вильнев. Учитывая изменение концепции, ставка сделана на младшее поколение актеров и новую целевую аудиторию.

В предыдущие годы фанаты активно продвигали Аарона Тейлора-Джонсона, Генри Кавилла и Идриса Эльбу как основных претендентов на роль агента 007. Однако, согласно новому отчету Variety, в фокусе студии теперь совсем другие имена – Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон.

Эти кандидаты значительно моложе своих предшественников: всем троим меньше 30 лет. Это позволяет предположить, что Amazon ориентируется на новую, более молодую аудиторию.

Отдельное внимание привлекло и подтверждение режиссера будущего фильма. Им станет Дени Вильнев, автор "Дюны" и "Прибытия", который победил среди других претендентов, в том числе Эдварда Бергера, Эдгара Райта, Пола Кинга и Джонатана Нолана.

В своем заявлении Вильнев признался, что давно мечтал поработать над фильмом о Бонде, и считает это не только честью, но и ответственностью:

"Я вырос, смотря Бонда с отцом. Для меня это – священная территория. Намерен чтить традицию и одновременно открыть путь для новых миссий", – отметил режиссер.

По условиям контракта, Вильнев будет снимать только один фильм и не будет иметь финального слова в монтаже. Именно по этой причине когда-то от проекта отказался Кристофер Нолан. Его брат Джонатан также рассматривался как сценарист, но пока не может присоединиться к работе. В то же время студия находится в поиске автора, который напишет сценарий по концепции Вильнева.

Как сообщают инсайдеры, окончательное решение относительно исполнителя роли нового Бонда будет принято после завершения сценария. Это означает, что объявление имени нового 007 может состояться не раньше 2026 года, а релиз фильма ожидается не ранее 2028-го.

Последний фильм о Бонде "007: Не время умирать" (2021) собрал в мировом прокате $775 млн. Роль агента МИ6 в нем в последний раз исполнил Даниэл Крейг, который в течение 15 лет воплощал образ Бонда в пяти лентах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "Формула-1" с Брэдом Питтом стартовала с впечатляющими сборами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.