Топ-5 вещей, которые никогда не стоит держать в ванной комнате

Профессиональная уборщица поделилась своим списком вещей, которые она никогда не имела бы в своем доме; они могут быть негигиеничными, сложными для очистки или постоянно выглядеть грязными.

Видео дня

Эксперт из Огайо, США, имеет собственный бизнес под названием "Sparkle & Shine Cleaning". Она помогает людям улучшить свои привычки уборки с помощью простых, но эффективных хитростей. Недавно эта бизнесвумен рассказала о пяти вещах, которые она никогда не поместила бы в своем доме, а особенно в ванной комнате, пишет Express.

Самая первая вещь, которой следует избегать, по словам эксперта, – это открытые полки, которые являются просто хранилищем для пыли.

Стеклянные полки в душе также вошли в этот список. Они всегда грязные и их трудно отмыть обычными средствами.

Также популярной сегодня является шестиугольная плитка. Хотя она выглядит суперкруто и стильно в любой ванной комнате, уборщики настаивают, что на самом деле ее уборка – это кошмар.

Открытая полка над унитазом в ванной комнате – это еще один рассадник пыли и бактерий, которого лучше избегать.

Также уборщица советует избавиться от ковриков в ванной комнате. Она сказала, что они "обычно отвратительны", и отметила, что это лишь добавляет еще один шаг к вашему режиму уборки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить известковый налет в ванной за 30 минут.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.