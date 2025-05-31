Как удалить известковый налет в ванной за 30 минут: действенный способ

Известковые отложения выглядят непривлекательно, могут препятствовать надлежащему функционированию душевой лейки и могут быть сложными для удаления.

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К счастью, эксперт по душевым кабинам в Vidalux Энди Эллис раскрыл "лучшее чистящее средство" для удаления известкового налета - и это не белый уксус, пишет Express.

Фактически, известковый налет может снизить эффективность кранов и душевых леек, вызывая слабый поток воды и заставляя прибор работать интенсивнее, чем нужно. Это может увеличить годовые счета за воду, говорит эксперт.

Он посоветовал воспользоваться лимонной кислотой для удаления известковых отложений. Ее можно приобрести в большинстве крупных супермаркетов, но она также присутствует в натуральных продуктах, таких как цедра лимона и апельсина.

Эксперт советует смочить ткань в лимонном соке и обмотать ею душевую лейку или кран.

"Оставьте на 30-60 минут, а затем осторожно удалите известковый налет, прежде чем смыть водой", - добавил он.

Некоторые более необычные продукты, содержащие лимонную кислоту, включают зубную пасту и кетчуп, но зачем выбирать странные вещи, когда лимон может быть таким же полезным?

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое средство может спасти от известкового налета.

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