Лайфхак, который избавит вас от известкового налета навсегда: дело не в уксусе

Известковый налет может быть настоящей болью, и, к сожалению, душевые лейки и краны являются распространенными местами его накопления, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Это потому, что она содержит такие минералы, как кальций и магний.

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Накопление известкового налета в ванной комнате может сделать зону душа и раковины очень грязной, но, к счастью, есть простой и быстрый способ избавиться от него. Прежде чем использовать уксус, возможно, стоит попробовать другой метод, который, как говорят, быстро избавит ваш дом от этой проблемы, пишет OBOZ.UA.

Эксперты высоко оценили преимущества апельсиновой цедры и пищевой соды в борьбе с известковым налетом дома. Это благодаря лимонной кислоте, содержащейся во фрукте, которая обладает мощными натуральными очищающими свойствами.

Как избавиться от известкового налета

Возьмите апельсиновую цедру, посыпьте ее внутреннюю сторону пищевой содой и начните оттирать известковый налет. Лимонная кислота из апельсина размягчит стойкий известковый налет, а пищевая сода поможет его оттереть.

Лимонный сок также может быть эффективным чистящим средством - он не только удаляет известковый налет, но и придает поверхностям свежий аромат и блеск. Смочите ткань в лимонном соке и обмотайте ею душевую лейку или кран.

Оставьте на 30-60 минут, затем осторожно удалите известковый налет, прежде чем смыть водой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем удалить известковый налет с душевой лейки.

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