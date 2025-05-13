Чем удалить известковый налет с душевой лейки: топ-2 действенных средств

Накопление известкового налета является одной из самых распространенных проблем в ванных комнатах, особенно в районах с жесткой водой. Признаком проблемы является плохое давление воды или неравномерный режим распыления во время использования душа.

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По словам экспертов, если вы видите пониженное давление воды или неравномерный поток воды, вероятно, виновником является известковый налет, а если вы живете в районе с жесткой водой, известковый налет может накапливаться довольно быстро. Но есть простой и дешевый выход - белый уксус. Он широко известен как универсальное средство для очистки душевых леек, пишет OBOZ.UA.

Дистиллированный белый уксус – это решение для очистки душевой лейки и решения проблем с накипью. Налейте немного белого уксуса в зип-пакет и поместите туда душевую лейку, убедившись, что она полностью погружена в жидкость.

Зип-пакет служит практичным и удобным контейнером, который можно завязать вокруг душевой лейки резинкой или веревкой.

Это позволяет уксусу пропитаться и растворить минеральные отложения, не снимая кран. Оставив ее как минимум на час, просто промойте душевую лейку горячей водой и наслаждайтесь улучшенным потоком воды.

Если вы спешите и у вас нет белого уксуса, еще одним действенным и быстрым решением может стать кока-кола.

Применяется тот же метод – просто наполните пакет с застежкой-молнией колой, завяжите его вокруг лейки и оставьте на 30-60 минут.

Кислотность колы, как и уксус, помогает расщеплять стойкий известковый налет. Обязательно тщательно промойте после этого лейку, чтобы избежать липких остатков.

Регулярная ежемесячная очистка с помощью этого метода может помочь вашему душу бесперебойно функционировать и выглядеть наилучшим образом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить известковый налет со стеклянных стенок душевой кабины.

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