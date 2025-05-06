Как удалить известковый налет со стеклянных стенок душевой кабины. Лайфхак

Если вам надоело смотреть на грязные стенки душевой кабины, но вы не хотите тратить кучу денег на моющие средства, вот один из самых быстрых и эффективных способов восстановить их блеск.

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Эксперты отмечают, ключом к предотвращению образования известкового налета является регулярность очистки и правильный подход. Самый простой способ бороться с этим – протирать стенки кабины и сантехнику после каждого использования. Эта простая привычка может предотвратить высыхание капель воды в виде известковых отложений, которые накапливаются со временем, пишет OBOZ.UA.

Но для тех, кто хочет быстро избавиться от существующего известкового налета, они рекомендовали лимонную кислоту как мощное натуральное решение.

Распылите ее, оставьте на 10-15 минут, а затем потрите губкой, которая не поцарапает.

Лимонная кислота – это натуральное чистящее средство, которое содержится в лимонах и действует, расщепляя минеральные отложения, не повреждая экран душевой кабины. Она особенно полезна для тех, кто не любит сильный запах белого уксуса в своих ванных комнатах.

Для удаления стойкого налета эффективными решениями являются профессиональные средства для удаления накипи и очистки паром.

Пар размягчает накипь, что облегчает ее удаление без использования агрессивных химикатов, что является отличным вариантом для стеклянных душевых кабин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему важно убирать известковый налет на сантехнике.

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