Почему важно убирать известковый налет на сантехнике: дело не только в эстетике

Известковый налет может сделать душевые лейки и краны неряшливыми и довольно тусклыми, поэтому правильное удаление этого налета может существенно изменить ситуацию.

Видео дня

Со временем это может повлиять не только на внешний вид, но и на саму функциональность сантехники вашей ванной комнаты. Именно поэтому эксперты призывают быть более бдительными, предупреждая, что игнорирование ранних признаков известкового налета может привести к повреждениям, которые можно избежать, и дорогостоящему ремонту, пишет Express.

Брайан Товард, специалист по ремонту, сказал: "Хотя это может начаться как косметическая проблема, чрезмерное количество известкового налета может привести к засорениям, если с этим не бороться должным образом, и может начать влиять на работу вашей сантехники".

Если разрешить известковый налет оставаться без обработки, он затвердеет и накопится, что может привести к внутреннему повреждению труб и нарушению давления воды.

"Важно избавляться от любого известкового налета внутри душевых труб, поскольку если его не чистить, со временем это может привести к трещинам или засорениям, а ремонт затянет много", – предупреждает Товард.

Среди наиболее пораженных компонентов есть душевые воронки и шланги, особенно уязвимые к накоплению известкового налета.

Специалист посоветовал: "Когда известковый налет накапливается в вашей сантехнике, он может ограничивать поток воды, что приводит к слабому давлению в душе и даже колебаниям температуры. Итак, если вы заметили, что ваш душ внезапно становится холодным во время мытья, причиной может быть известковый налет".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить известковый налет из душевых стенок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.