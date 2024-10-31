Абсолютный хит сезона: Кайли Дженер показала модный осенний маникюр

Осень традиционно является сезоном перехода от более ярких к более темным оттенкам, в том числе в маникюре. И один из самых трендовых цветов сезона продемонстрировала звезда реалити-шоу и предпринимательница в сфере косметики Кайли Дженнер.

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В Instagram своего бренда она показала трио лаков для ногтей, посвященных праздничному сезону. И среди них выделила сдержанный и благородный гранатово красный цвет. Именно он будет актуален этой зимой.

Этот оттенок выделяется в гамме набора, выпущенного Кайли. В него входит также алый и сливовый, почти черный цвет. Эксперты одобрили такой выбор цветов. Все они могут считаться базовыми, хотя при этом каждый имеет свой характер.

Отдельно в наборе похвалили именно гранатово-красный. Он идеально подходит для зимнего сезона, ведь не имеет чрезмерной яркости. При этом его оттенок очень хорошо считывается. А естественная окраска идет в рамках тренда на натуральность, который будет доминировать этой зимой.

Единственное нарекание, которое вызвал такой набор лаков от Кайли Дженнер, заключается в том, что это ограниченный выпуск. Любители маникюра в один голос утверждают, что звездному бренду удалось создать идеальные цвета, которым место в постоянной палитре.

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