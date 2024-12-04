Афины стали лучшим культурным городом в мире: что там должен посмотреть каждый турист

World Travel Awards объявили победителя в номинации "Лучший культурный город-2024". Афины завоевали престижную награду, опередив такие культовые направления как Париж, Лондон и Нью-Йорк.

Видео дня

Афины находятся в 8 км к северо-востоку от порта Пирей в заливе Эгейского моря. Античный город был построен вокруг скалистых холмов Акрополиса и Ареопага. Подробнее об отдыхе в культурной столице рассказало издание Express.

Афины размещаются на юге центрального плато Аттики, где протекают горные потоки Кефис и Илиссос. В настоящее время в столице Греции проживает около 3,7 миллионов человек. Заселена эта местность была на протяжении тысячелетий.

Древние Афины были мощным городом-полисом и важным просветительским центром. Здесь жили и творили Сократ, Перикл, Софокл. Именно в Афинах Платон положил начало "академии", а Аристотель основал лицей. Афины на протяжении веков называли колыбелью Западной цивилизации и родиной мировой демократии.

Затем город на протяжении веков входил под власть разных империй, прежде чем стать столицей Греции в 1834 году после того, как страна стала независимой от Османской империи в ходе Греческой войны за независимость.

Руины древнего периода продолжают быть главной достопримечательностью для туристов.

Афинах соединились разнообразные архитектурные стили – от античных до неоклассицизма и конструктивизма. Ансамбль Афинского акрополя построен в 5 веке до н. э., во время Перикла, из пентелийского мрамора. Главные сооружения включают храм Ники Аптерос (421 до н. э.), Пропилеи (437–432 до н. э., архитектор Мнесикл), дорический храм богини Афины Девы – Парфенон (447–432 до н. э., архитекторы Иктин и Калликрат), ионический Эрехтейон (421–407 до н. э.). Сохранились Театр Диониса, Одеон Ирода Аттичного, Памятник Лисикрату (4 век до н. э.), Храм Зевса Олимпийского, Арка Адриана, Афинская агора.

Есть также много памятников эпохи господства Османской империи. А новейшую историю представляют Греческий парламент, Дворец Президента, Национальная библиотека, Афинский университет и Национальная академия.

В 1896 году в Афинах была возрождена традиция проведения Олимпийских игр.

Среди музеев, которые стоит посетить:

Новый музей Акрополя;

Музей Афинской агоры;

Национальный археологический музей Афин;

Византийский и христианский музей;

Археологический музей Керамикоса;

Национальный исторический музей;

Музей кикладского искусства;

Национальная художественная галерея;

Музей Канеллопулоса.

Международный аэропорт "Элефтериос Венизелос" находится в 32 км к востоку от Афин, вблизи муниципалитета Спата. Ежесуточно он обслуживает в среднем 560 рейсов.

Между аэропортом и портом в Пирее Афины также предлагают отличную отправную точку для посещения других районов Греции – можно путешествовать вглубь материка или отправиться на один из сотен идиллических островов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие города помогут создать рождественское настроение в канун праздничного сезона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.