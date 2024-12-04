Вышел трейлер новой 'Белоснежки' от Disney: когда премьера

Киностудия Disney выпустила официальный трейлер римейка "Белоснежка", обещающий переосмысление классической сказки 1937 года. Главные роли исполняют Рейчел Зеглер в роли Белоснежки и Галь Гадот, сыгравшую злодейку – злую королеву.

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Новый фильм станет очередным проектом студии в формате "живого кино" с бюджетом в 200 миллионов долларов. Премьера намечена на 21 марта 2025 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером ленты выступил Марк Уэбб, известный по фильмам "500 дней лета" и "Удивительный человек-паук". По сюжету Белоснежка, спасаясь от ревности злой мачехи, убегает в лес, где находит приют в домике семи гномов. В этот раз Disney обещает глубже раскрыть персонажей и добавить новые нюансы к знакомой истории. Сценарий написали Грета Гервиг ("Барби") и Эрин Кресида Уилсон ("Девушка в поезде").

Особого внимания заслуживает музыкальное оформление, ведь Рэйчел Зеглер, известная своей игрой в "Вестсайдской истории", продемонстрирует вокальные способности на большом экране. Галь Гадот также поразит зрителей в роли злой королевы, добавив роли харизматичности и глубины. К актерскому составу присоединились Эндрю Бернап, Мартин Клебба и Ансу Кабиа.

Фильм уже вызывал споры еще до выхода. В 2022 году актер Питер Динклейдж подверг критике подход Disney к изображению гномов, что заставило студию проконсультироваться с соответствующими сообществами. Впоследствии Рейчел Зеглер подверглась критике из-за комментариев по поводу традиционной истории, в частности по теме романтики Белоснежки.

Зеглер в своих интервью объяснила, что история любви не была исключена, но акцент сделан на развитие личности героини. По ее словам, сюжет остается цельным, хотя и охватывает другие важные темы, такие как самоутверждение и поиск собственного пути.

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