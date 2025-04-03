AirPods Max получили обновление, но его быстро убрали: что произошло

Apple неожиданно столкнулась с технической неразберихой вокруг нового обновления прошивки для AirPods Max (USB-C). Компания объявила о важной микропрограмме, которая должна расширить функциональность наушников. Однако на момент выхода iOS 18.4, macOS 15.4 и других систем файл обновления фактически недоступен для загрузки.

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Что изменилось, в чем проблема и почему пользователи не могут обновить AirPods Max – рассказало издание Heise. Даже у технологического гиганта могут случаться технические сбои и коммуникационные провалы.

Что обещала Apple и что пошло не так

В марте Apple анонсировала обновление прошивки (версия 7E99) для AirPods Max с USB-C, которое должно было принести сразу несколько долгожданных функций.

После выхода iOS 18.4, macOS 15.4 и сопутствующих систем, пользователи Reddit начали замечать удивительное: обновление прошивки 7E99 для AirPods Max не устанавливается.

Как выяснилось, файл, указывающий устройству, откуда загрузить обновление, просто не выпущен. Другими словами, сам механизм обновления существует, а обновление – нет.

Один из пользователей исследовал логи системы и предположил, что Apple просто "забыла" опубликовать ссылку на файл обновления. В среду вечером страница поддержки Apple уже была обновлена, и около 7E99 появилась отметка "Вскоре".

Как обновляются AirPods Max

Обновление микропрограммы для AirPods Max (как и для других AirPods или Beats) – процесс непрозрачный и неуправляемый. Apple не предоставляет кнопку "Обновить сейчас", поэтому все зависит от сочетания правильных условий.

Что нужно:

AirPods Max (USB-C) подключены через Bluetooth к iPhone, iPad или Mac с iOS/iPadOS 18.4 или macOS 15.4.

Wi-Fi-соединение и зарядка наушников через USB-C кабель и адаптер питания.

Наушники должны находиться в радиусе действия устройства.

Ожидание 30 минут.

Дополнительно: рекомендуют включить трек с Apple Music, чтобы активировать процесс.

Все это – без гарантии результата. Следовательно, многие пользователи до сих пор не могут обновить свои наушники, даже если соблюдают все условия.

Почему Apple остановила обновление

Apple официально не комментирует ситуацию, но есть две основные версии:

Техническая ошибка – кто-то просто не выложил файл вовремя. Это подтверждается тем, что сначала прошивку 7E99 объявили как доступную, а позже убрали из официального списка.

Критический баг в прошивке – Apple могла намеренно задержать релиз, если в последний момент были обнаружены серьезные ошибки.

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