Apple может отказаться от USB-C: чем хотят заменить

Недавно компания Apple вынуждена была согласиться с требованиями Евросоюза и заменить в своих смартфонах iPhone проприетарный порт Lightning универсальным USB-C. Впрочем, ходят слухи, что производитель может избавиться и от него.

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Как пишет издание Mail Online со ссылкой на данные журналиста Марка Гурмана, техногигант рассматривает решение полностью убрать физические разъемы со своих смартфонов. Это приведет к тому, что новые модели могут полностью перейти на беспроводную зарядку и передачу данных.

Информаторы Гурмана сообщили, что дискуссии о том, не убрать ли USB-C вообще, велись уже во время обсуждения дизайна iPhone 17 Air, который должен выйти в сентябре этого года. Однако, похоже, что эта линейка смартфонов пока избежит столь радикальных изменений.

Тем не менее, в Apple считают, что мир, вероятно, готов к отказу от физических портов на смартфонах, ведь все больше людей заряжают свои гаджеты беспроводным способом. При этом такой переход не будет противоречить требованиям ЕС, заставившим Apple отказаться от разъема Lightning и унифицировать свои устройства с другими производителями. Известно, что в Еврокомиссии заявили – устройства полностью без портов отвечают европейскому законодательству.

Когда именно Apple выпустит iPhone полностью без физических портов, пока неизвестно. Пока компания работает над ультратонким iPhone Air и готовит к выходу складной смартфон.

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