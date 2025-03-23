У iPhone появятся новые функции уже в апреле: какие изменения ждут

У 18-й версии мобильной операционной системы iOS от компании Apple уже в апреле выйдет очередное обновление. В пакете iOS 18.4 пользователи iPhone получат сразу четыре интересных обновления.

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Детальнее о них рассказало издание 9to5mac.com. Они станут доступны все одновременно.

Приоритетные сообщения

Хотя Apple отложила на неопределенный срок релиз "персонализированной" версии Siri, в iOS 18.4 все же прибавится одна новая функция Apple Intelligence. Приоритетные сообщения будут автоматически отображать самые важные уведомления, которые вы получаете на смартфон.

Они будут отображаться в отдельном разделе на экране блокировки. Чтобы просмотреть их, а также остальные уведомления, нужно будет просто провести пальцем вверх.

Для управления приоритетными сообщениями перейдите в раздел "Параметры" и включите добавление или удаление определенных программ в сортировке по приоритету. Также помните, что Apple Intelligence поддерживается iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всеми моделями iPhone 16.

Музыка для настроения

Одной из самых интересных функций iOS 18.4 является музыка для настроения, которая будет играть в фоновом режиме. После установки пакета в Пункте управления вы можете одним нажатием запускать один из режимов:

хорошее самочувствие;

расслабление;

производительность;

сон.

Каждый из них должен будет создавать у пользователя соответствующее настроение – настраивать либо хорошее настроение, либо производительность, либо помогать расслабиться. Эту функцию можно будет привязать к кнопке действия вашего iPhone и разместить на экране блокировки. Каждый из режимов предназначен по умолчанию для проигрывателя Apple Music, но вы можете настроить его на любой плейлист в своей музыкальной библиотеке. Управление воспроизведением осуществляется с помощью упрощенного интерфейса Now Playing с воспроизведением/паузой, пропусканием, регуляторами громкости и элементами управления AirPlay.

Новые эмодзи

В списке пиктограмм для текстовых сообщений появится семь новых изображений:

лицо с мешками под глазами;

отпечаток пальца;

дерево без листьев;

редис;

арфа;

лопата;

брызги.

Apple News+ Food

С обновлением у Apple News появится совершенно новая функция Apple News+ Food. Она даст доступ к тысячам тщательно отобранных рецептов от ведущих издателей. Интерфейс будет максимально прост и понятен с четким списком ингредиентом и перечнем указаний. Любимые рецепты можно будет сохранить себе на устройство и получать к ним доступ в автономном режиме. Пользователи также получат немало параметров фильтрования, интеграцию с приложением "Часы" для более легкого приготовления и некоторые другие функции. Однако следует помнить, что сервис Apple News доступен не по всему миру. В Украине его, например, нет.

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