iOS 19 и 20 должна иметь серьезные изменения: требования ЕС

Европейская комиссия объявила перечень изменений, которые Apple обязана внедрить в будущих обновлениях iOS 19 и iOS 20 в соответствии с требованиями Закона о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте 2024 года. Эти требования направлены на повышение совместимости iPhone с устройствами и сервисами сторонних производителей, что должно способствовать честной конкуренции.

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Решение, принятое в рамках новой регулировки, повлияет на ключевые функции iPhone, в частности, позволит сторонним устройствам и сервисам получить более глубокую интеграцию с iOS. Издание MacRumors рассказало об основных изменениях, которые потребует ЕС.

Основные требования к Apple

Поддержка уведомлений на смарт-часах

До конца 2025 года (вероятно, с обновлением iOS 19.2 или раньше) смарт-часы других производителей должны иметь возможность отображать уведомления iOS и взаимодействовать с ними.

Автоматическое переключение аудио для наушников сторонних производителей

До 1 июня 2026 года (вероятно, с iOS 19.4 или ранее) Apple должна сделать свою технологию автоматического переключения звука доступной для наушников других брендов. Эта функция поддерживается в AirPods и выбранных моделях Beats, позволяя автоматически переключать соединение между устройствами Apple (Mac, iPhone и т.д.).

Альтернативы AirDrop

До 1 июня 2026 года Apple должна внести изменения, позволяющие третьим сторонам предлагать альтернативные сервисы для быстрого обмена файлами, аналогичные AirDrop.

Расширенная поддержка AirPlay

К выпуску iOS 20 или концу 2026 года Apple должна внести изменения, позволяющие сторонним компаниям разрабатывать собственные альтернативы AirPlay.

Apple также должна соответствовать определенным дополнительным критериям совместимости с выходом iOS 20.

Реакция Apple

Apple открыто раскритиковала эти требования, заявив, что они негативно отразятся как на продуктах компании, так и на европейских пользователях.

"Сегодняшние решения утруждают нас бюрократическими требованиями, замедляя способность Apple внедрять инновации для пользователей в Европе. Кроме того, нас заставляют бесплатно предоставлять наши новые функции компаниям, которые не обязаны соблюдать такие же правила", – говорится в заявлении Apple.

Apple представит iOS 19 во время WWDC 2025 года в июне, а iOS 20 ожидается через год.

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