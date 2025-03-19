Apple отложила презентацию новой версии Siri: есть проблемы с разработкой

Apple активно рекламирует свое новое программное обеспечение искусственного интеллекта (AI), Apple Intelligence, вместе с линейкой телефонов iPhone 16, но одно из обещанных обновлений было официально отложено, несмотря на предварительный просмотр прошлого года.

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Технологический гигант подтвердил, что обновления Apple Intelligence для Siri, голосового помощника Apple, не будут выпущены на совместимые iPhone, iPad и Mac так быстро, как считалось ранее, пишет Daring Fireball.

Более персонализированная версия Siri, которую Apple продемонстрировала, когда представила Apple Intelligence на своем мероприятии WWDC в июне 2024 года, могла реагировать на отображаемую на экране пользователя информацию, а также могла получать личный контекст из различных программ Apple, делая действия более гибкими и точными. Ожидается, что эти функции вскоре появятся при обновлении программного обеспечения.

"Siri помогает нашим пользователям быстро находить то, что им нужно, и только за последние шесть месяцев мы сделали Siri более удобным для разговора, добавили новые функции, такие как шрифты в Siri и знания о продукте, и добавили интеграцию с ChatGPT. Мы также работали над более персонализированной Siri, предоставляя ей больше информации о вашем личном контексте, а также. , и мы ожидаем их внедрения в следующем году", - заявила пресс-секретарь Apple Жаклин Рой.

Несмотря на то, что Apple не указала конкретной даты запуска новых функций Siri, это ожидалось в первой половине 2025 года, поэтому стоит отметить, что компании пришлось сказать, что они появятся "в следующем году". Эта фраза кажется намеренно расплывчатой и может означать 2025 год или последующие 12 месяцев, что перенесет нас в 2026 год.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в 2025 году Apple планирует презентовать ряд новинок, которые порадуют своих поклонников. Ожидается, что одним из первых продуктов станет новый M4 MacBook Air, а также новый Mac Studio с чипом M4 Ultra, который предложит невероятную мощность.

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