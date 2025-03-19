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Что приготовить из лаваша для сытного перекуса за 10 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
930
Рецепт блюда

Тортилья и лаваш – лучший продукт, который может быть отличной основой для приготовления шаурмы, пирогов, запеканок. Еще из него получится очень легкий "Наполеон".

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Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из тортильи, с крем-сыром, тунцем и кукурузой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья
  • крем-сыр
  • листья салата
  • консервированный тунец
  • консервированная кукуруза
  • сыр

Способ приготовления:

1. Тортилью смажьте крем-сыром, сверху выложите листья салата, тунец, кукурузу, тертый сыр, сверните.

Начинка для тортильи

2. Обжарьте, разрежьте пополам.

Готовое блюдо

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