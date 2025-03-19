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Что приготовить из лаваша для сытного перекуса за 10 минут: простой рецепт
Тортилья и лаваш – лучший продукт, который может быть отличной основой для приготовления шаурмы, пирогов, запеканок. Еще из него получится очень легкий "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из тортильи, с крем-сыром, тунцем и кукурузой.
Ингредиенты:
- тортилья
- крем-сыр
- листья салата
- консервированный тунец
- консервированная кукуруза
- сыр
Способ приготовления:
1. Тортилью смажьте крем-сыром, сверху выложите листья салата, тунец, кукурузу, тертый сыр, сверните.
2. Обжарьте, разрежьте пополам.
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