Сериал 'Юношество' от Netflix стал хитом: о чем и почему критики в восторге

На стриминге Netflix вышел новый британскийсериал, уже превратившийся в сенсацию. Уголовную драму "Юношество"/Adolescence уже высоко оценили и критики, и зрители.

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OBOZ.UA рассказывает, почему этот сериал точно стоит вашего внимания. И чем он действительно особенный.

Сюжет

Четырехсерийная драма повествует историю душераздирающей жестокости. Однажды за 13-летним школьником Джейми Миллером приходит полиция. Парня подозревают в убийстве. Доказательства неоспоримы – это запись с камеры наблюдения, на которой он наносит ножевое ранение своей однокласснице.

Теперь Джейми ждет длительный допрос в присутствии отца и психолога, на котором полиция должна выяснить, что же произошло. Полицейские пытаются выведать у парня правду, сам Джейми все отрицает, тогда как Эдди, его отец, постепенно погружается в глубокий ужас и отчаяние.

Актерский дуэт

В центре сериала дуэт юного Оуэна Купера и звезды "Большого куша", "Банд Нью-Йорка" и "Подпольной империи" Стивена Грэма. Критики высоко оценили взаимодействие между начинающим и опытным актером.

Именно на отношениях сына и отца держится основной саспенс сериала. Хотя всю историю называют мастерски прописанной и сыгранной.

Техническая особенность

"Юношество" снято словно одним кадром. Кажется, что камера, которая включается в начале эпизода, в реальном времени неотступно следует за героями, не выключаясь ни на мгновение. Это усиливает напряжение и требует от актеров незаурядного мастерства.

Тематика сериала

В шоу затрагивается тема культуры инцелов. Так называют мужчин, считающих себя неспособными найти романтические отношения или непригодными для них. Объединяясь в сообщества, они лелеют ненависть к женщинам, которые якобы умышленно отказывают им.

Стивен Грэм, вместе с Джеком Торном выступивший сценаристом проекта, признавался, что был поражен количеством гендерно обусловленных насильственных преступлений. В сериале авторы попытались изучить истоки и причины этого явления. А также показать его разрушительные последствия.

Где посмотреть

Сериал "Юношество" с 13 марта полностью доступен на Netflix. Все четыре серии имеют украинский дубляж.

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