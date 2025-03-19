Как приготовить идеальный запеченный картофель: вирусный лайфхак

Готовя запеченный картофель в духовке, большинство людей стремятся к мягкой серединке с чрезвычайно хрустящей наружной кожурой.

Видео дня

Пользователь Джесс, известный как jessthomofit в TikTok, часто делится рецептами полезных блюд в интернете. Недавно она поделилась лайфхаком, как приготовить идеальный запеченный картофель. Он стал вирусным.

Согласно советам Джесс, картошку сначала нужно наколоть вилкой, а затем поместить ее в микроволновку всего на пять минут.

После этого она просто сбрызгивает картофель оливковым маслом, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Затем она посыпает немного соли сверху и заворачивает картофель в фольгу. Джесс использовала фритюрницу и готовила картофель при 205 градусах в течение 45 минут.

В комментариях она также уточнила, что готовит картофель в микроволновке около пяти минут на устройстве мощностью 700 Вт. Автор лайфхака также отметила, что приготовление может занять более 45 минут, если вы решите запечь их в духовке.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусный картофель по рецепту Гордона Рамзи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.