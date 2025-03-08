Как приготовить идеально хрустящий картофель: секрет от Гордона Рамзи

Приготовление хрустящего картофеля – не всегда самая легкая задача. Некоторые используют муку, пищевую соду или даже соль для достижения идеального хруста, но всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи имеет другой трюк в своем арсенале.

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Секретным ингредиентом знаменитого кулинара является манная крупа грубого помола, которая помогает создать золотистую хрустящую корочку, сохраняя внутреннюю часть мягкой и рыхлой, пишет Express.

Это объясняется тем, что манная крупа впитывает влагу и подсолнечное масло во время приготовления, высушивая кожицу картофеля. Это также может предотвратить прилипание картофеля к противню.

Рецепт жареного картофеля Гордона Рамзи

Ингредиенты (4-6 порций)

1,2 кг картофеля

100 г гусиного или утиного жира (или оливкового масла)

2 ст.л манки

2 зубчика чеснока

Несколько веточек розмарина

Морская соль и черный свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Картофель очистите и нарежьте большими кусочками. Поместите их в большую кастрюлю с холодной подсоленной водой и доведите до кипения. Тушите примерно 6 минут. Пока картофель готовится, добавьте гусиный жир (или растительное масло) в большой противень и поставьте его в духовку разогреваться. Слейте картофель на дуршлаг и осторожно встряхните его, чтобы края разрыхлились. Посыпьте манную крупу, снова встряхните, чтобы равномерно покрыть, и оставьте сушиться на пару в течение 5 минут. Слегка раздавите зубчики чеснока тыльной стороной ладони или ножом, но оставьте их целиком. Осторожно добавьте картофель на горячий противень вместе с чесноком и розмарином. Смешайте все в жире и разложите картофель в один слой. Жарьте 40-45 минут, переворачивая каждые 15 минут, до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета. Перед подачей приправьте морской солью и черным перцем.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусный жареный картофель.

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