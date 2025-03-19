Оставьте телефон в покое: ученые определили, как проверка сообщений влияет на сон

Если вы обычно проверяете свой телефон на наличие уведомлений или новых сообщений после 21:50, это может повлиять на ваше здоровье.

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Исследование, проведенное компанией Kindle, показало, что британцы проверяют устройства на наличие уведомлений до 50 раз в час, что способствует тому, что подавляющее большинство (83%) испытывают стресс перед сном, пишет Express.

Также оказалось, что каждый третий пытается расслабиться, читая книгу, но его все равно прерывают уведомления – и он продолжает проверять их, пока не ляжет спать.

Учитывая, что в среднем люди ложатся спать в 22:50, нейробиолог доктор Марк Уильямс рассказал, что нам необходим по крайней мере один час без уведомлений, чтобы расслабиться перед ночным отдыхом.

"Когда мы слышим звук оповещения или чувствуем, как наш телефон вибрирует, наш мозг воспринимает это как нечто, требующее нашей немедленной сосредоточенности, поэтому мы находимся в постоянном бдительности", — объясняет доктор Уильямс.

Каждый раз, когда наше внимание отвлекает уведомление, нужно 60-90 секунд, чтобы вернуться к заданию, которое мы выполняли сначала. Эти сбои отнимают наше время, что приводит к снижению эффективности.

Чтобы расслабиться в конце дня, вы должны иметь немного свободного времени от телефона, в идеале час, советуют ученые.

Вы также должны ограничить количество устройств в вашей спальне, которые получают уведомления.

Место, где вы спите, должно быть темным, прохладным и тихим, без каких-либо отвлечений, что обеспечит вам хороший отдых.

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