Популярный сериал 'Тед Лассо' продлили на 4 сезон: сюжет изменится

После завершения третьего сезона хитового сериала Тед Лассо от стриминга Apple TV+ ходили слухи, что эта часть была для шоу последней. Впрочем, пессимисты ошибались.

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Как пишет издание Deadline, начало работы над новой частью шоу подтвердил в подкасте New Heights его главный актер, сценарист и исполнительный продюсер Джейсон Судейкис. Он также заявил о своем возвращении на экран. Однако, похоже, новый сезон будет существенно отличаться по сюжету от трех предыдущих.

"Прямо сейчас мы пишем четвертый сезон", – сказал Судейкис, ведущим подкаста. И добавил: "Тед будет тренировать женскую команду".

Ранее также сообщалось, что свое участие в сериале продолжат еще трое ключевых актеров: Ханна Уоддингем, играющая владелицу футбольного клуба "Ричмонд" Ребекку Уэлтон, Джереми Свифт, исполняющий роль ее помощника Хиггинса, а также Бретта Голдштейна, футболиста Роя Кента.

Сериал был создан на основе персонажа, которого еще в 2013 году придумал Судейкис для промо-ролика английской Премьер-лиги от NBC Sport, а затем повторил его для шоу SNL. В 2020 году вышел первый сезон комедийно-драматического шоу, подробнее рассказывающего о приключениях этого персонажа – спортивного тренера Теда Лассо.

По сюжету новая владелица английского футбольного клуба "Ричмонд" нанимает американца для того, чтобы развалить команду и так отомстить своему бывшему мужу. Этим тренером становится Тед Лассо – коуч команды по американскому футболу. Неожиданно он узнает, что ему придется работать с классическим футболом. Оптимистичный и веселый мужчина берется за работу, несмотря на то, что игроки его презирают, а владелица пытается подставить. Постепенно команда, едва держащаяся в турнирной таблице АПЛ, начинает демонстрировать успехи, а Тед – завоевывать авторитет и благосклонность нового окружения.

Сериал является одним из самых успешных для Apple TV+. За три сезона "Тед Лассо" заработал 13 наград "Эмми", в том числе дважды подряд получил статуэтку как лучший комедийный сериал.

Когда выйдет на экраны новая часть Теда Лассо, пока неизвестно. По информации Deadline, съемочный период должен начаться в июле. Так что новых серий не стоит ждать раньше следующего года.

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