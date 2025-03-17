Премьера скоро: вышел трейлер 7 сезона сериала 'Черное зеркало'

Культовый фантастический сериал Netflix "Черное зеркало" уже в скором времени вернется на стриминг с седьмым сезоном. Также уже стала известна дата выхода новых серий.

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Ее раскрывает трейлер новой части шоу, опубликованный и в соцсетях Netflix и на официальных YouTube-каналах. В общей сложности зрителей ждет 6 новых эпизодов, два из которых будут полнометражными.

Впервые в истории сериала, построенного по принципу антологии, в которой ни один эпизод не связан с другим сюжетом, в "Черном зеркале" появится серия-сиквел. Речь идет о серии "Космический корабль Калистер", которая вышла в конце 2017 года. На этот раз зрители увидят историю о разработчике видеоигр, создающем симуляцию этого эпизода, в которую попадает сам.

Авторы, в частности режиссер проекта Чарли Брукер, обещают в седьмом сезоне вернуться к антиутопической сути сериала. "Черное зеркало", по его словам, будет местами глубоко неприятным, но порой смешным и эмоциональным.

"Черное зеркало" является фантастической социальной сатирой, размышляющей о влиянии на людей высоких технологий. В седьмом сезоне, судя по трейлеру, авторы поднимут темы бегства от реальности в видеоигры, роль искусственного интеллекта в развитии общества, разработке цифрового сознания и т.д.

Седьмой сезон "Черного зеркала" стартует на Netflix 10 апреля. Новые части выходят на платформе через нерегулярные промежутки времени. Так, первый сезон дебютировал еще в 2011 году, а шестой вышел летом 2023 года.

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