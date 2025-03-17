Как правильно пользоваться фритюрницей, чтобы не произошло пожара: два золотых правила

За последние несколько лет фритюрницы стали основным прибором на кухне благодаря удобству и простоте использования.

Видео дня

Однако британские пожарные выпустили срочное предупреждение об их безопасности после ряда пожаров, связанных с фритюрницей в Великобритании в прошлом году. Начальник пожарно-спасательной службы Ноттингемшира Ричард Бут обратился к TikTok, чтобы дать важные советы, которые следует следовать в следующий раз, когда будете пользоваться этим прибором.

Во-первых, говорит эксперт, вы должны тщательно осматривать фритюрницу каждый раз, как захотите в ней что-то приготовить. При этом обратите внимание, нет ли на ней нигде трещин или повреждений, а также исправна ли вилка.

Далее он перевернул фритюрницу, чтобы показать вентиляционные отверстия, через которые выходит горячий воздух, через которые может накапливаться жир – еще один фактор, который следует остерегаться.

Ричард посоветовал использовать фритюрницу только для приготовления продуктов, которые считаются безопасными в буклете с инструкциями.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие три продукта никогда не стоит класть во фритюрницу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.