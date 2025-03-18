Авокадо созреет за ночь: каким хитрым трюком воспользоваться

Если вы купили незрелое авокадо, вам придется подождать около пяти дней, прежде чем его можно будет съесть.

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Незрелые авокадо обычно созревают от четырех до пяти дней, хотя это зависит от того, насколько они жестки, когда вы их покупаете. Если фрукт на ощупь жесткий и не поддается легкому давлению, это означает, что он еще не готов к употреблению, и если вы разрежете его, мякоть будет жесткой. К счастью, есть очень простое решение этой проблемы, пишет OBOZ.UA.

Авокадо созреет естественным путем, если оставить его на несколько дней при комнатной температуре подальше от прямого солнечного света, но это может быть задолго для вас. К счастью, есть простой способ обойти этот процесс ожидания.

По мнению экспертов, можно ускорить процесс созревания, поместив авокадо в коричневый бумажный пакет вместе с другим фруктом и оставив ночью.

Яблоки, бананы и киви считаются лучшими фруктами для этого, поскольку все они выделяют этилен газ, природный гормон, который производят фрукты для созревания. Через газ фрукты размягчаются и изменяют цвет, в результате чего крахмал расщепляется и образует сахар, что делает мякоть мягкой и сладкой.

Идея состоит в том, что коричневый бумажный пакет задерживает выделяющий фрукт газ этилен в небольшом концентрированном пространстве, эффективно помогая ускорить процесс созревания.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как не дать авокадо быстро испортиться.

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