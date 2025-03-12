Как не дать авокадо быстро испортиться: действенные трюки

Кроме своих питательных предпочтений авокадо также является невероятно универсальным фруктом. Вы можете есть его отдельно, добавлять в полосы, готовить с ним соусы и добавлять их в различные блюда.

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Однако эта любимая пища имеет один главный недостаток: авокадо также известно тем, что порой порется слишком рано, прежде чем вы успеете его употребить. Но есть способ сохранить авокадо свежим подольше. OBOZ.UA делится советами как это сделать.

Правильный выбор авокадо в магазине

Когда ищете спелый авокадо, осторожно сожмите фрукт ладонью, а не кончиками пальцев. Если авокадо созрел и готов к употреблению, он будет жестким, но немного вибрирующим.

Еще один трюк, о котором вы, вероятно, слышали раньше, – это проверить маленькую коричневую луковицу вверху под стеблем. Если она ярко-зеленого цвета, авокадо готово к употреблению.

Как не дать авокадо быстро испортиться

Если вам нужно продлить срок хранения, отдельно заверните каждое авокадо в пластиковую пленку и храните его в холодильнике. В идеале сделать это до того, как авокадо созреет, хотя в любом случае это замедлит процесс созревания.

Кроме того, вы можете хранить авокадо в морозильнике. Это особенно полезный совет, если вы собираетесь использовать их в полосе или соусах, потому что замораживание ваших авокадо может предоставить им уникальную кремовую текстуру после смешивания.

Если они созрели, и вы не можете использовать их сразу, очистите авокадо от кожуры, разомните или измельчите его в пюре и добавьте одну чайную ложку лимонного или лаймового сока. Затем поместите его в герметичную емкость или накройте полиэтиленовой пленкой, непосредственно касающейся поверхности смеси авокадо. После этого его можно положить в морозилку.

Как сохранить разрезанное авокадо свежим

Вы можете выжать сок лимона или лайма на открытую поверхность, потому что лимонная кислота работает как консервант. Еще один простой совет — завернуть нарезанный авокадо в полиэтиленовую пленку или положить его в контейнер, предотвращающий реакцию авокадо с кислородом в воздухе.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сохранить свежим разрезанное авокадо.

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