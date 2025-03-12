УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
408
Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

Очень освежающими и пряными закусками на праздничном столе могут стать маринованные помидоры. Для этого рецепта подойдут именно чери, которые отлично промариновываются и смотрятся в банке очень эстетично. Для насыщенного вкуса вам понадобятся чеснок, зелень, всевозможные специи и травы.

Видео дня

Идея приготовления пикантных маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Блюдо может стать великолепной альтернативой салатам.

Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

Ингредиенты:

  • помидорки черри – 250 г
  • сыр моцарелла в маленьких шариках – 1 упаковка
  • красный лук – 0,5 шт.
  • зелень (петрушка, базилик)

Ингредиенты для маринада:

  • растительное масло – 4 ст.л.
  • бальзамический уксус – 1,5 ст.л.
  • базилик сухой – 1 ст.л.
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • чили в хлопьях – 0,5 ч.л. (кто не любит острое, добавьте поменьше)
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль – 0,5 ч.л.
  • мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

1. Смешать маринад.

2. Помидоры порезать пополам, лук – тоненько, зелень – измельчить.

Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

3. Выложить в удобную баночку лук, помидоры, моцареллу, зелень. И так до заполнения банков.

Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

4. Вылить в банке маринад.

5. Закрыть, прокрутить баночку, чтобы маринад распределился равномерно.

Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

6. Поставить в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: