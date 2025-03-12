Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку
Очень освежающими и пряными закусками на праздничном столе могут стать маринованные помидоры. Для этого рецепта подойдут именно чери, которые отлично промариновываются и смотрятся в банке очень эстетично. Для насыщенного вкуса вам понадобятся чеснок, зелень, всевозможные специи и травы.
Идея приготовления пикантных маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Блюдо может стать великолепной альтернативой салатам.
Ингредиенты:
- помидорки черри – 250 г
- сыр моцарелла в маленьких шариках – 1 упаковка
- красный лук – 0,5 шт.
- зелень (петрушка, базилик)
Ингредиенты для маринада:
- растительное масло – 4 ст.л.
- бальзамический уксус – 1,5 ст.л.
- базилик сухой – 1 ст.л.
- кориандр – 0,5 ч.л.
- чили в хлопьях – 0,5 ч.л. (кто не любит острое, добавьте поменьше)
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 0,5 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать маринад.
2. Помидоры порезать пополам, лук – тоненько, зелень – измельчить.
3. Выложить в удобную баночку лук, помидоры, моцареллу, зелень. И так до заполнения банков.
4. Вылить в банке маринад.
5. Закрыть, прокрутить баночку, чтобы маринад распределился равномерно.
6. Поставить в холодильник на несколько часов.
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