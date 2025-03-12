Сочные и ароматные маринованные помидоры: вариант бюджетной закуски на скорую руку

Очень освежающими и пряными закусками на праздничном столе могут стать маринованные помидоры. Для этого рецепта подойдут именно чери, которые отлично промариновываются и смотрятся в банке очень эстетично. Для насыщенного вкуса вам понадобятся чеснок, зелень, всевозможные специи и травы.

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Идея приготовления пикантных маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Блюдо может стать великолепной альтернативой салатам.

Ингредиенты:

помидорки черри – 250 г

сыр моцарелла в маленьких шариках – 1 упаковка

красный лук – 0,5 шт.

зелень (петрушка, базилик)

Ингредиенты для маринада:

растительное масло – 4 ст.л.

бальзамический уксус – 1,5 ст.л.

базилик сухой – 1 ст.л.

кориандр – 0,5 ч.л.

чили в хлопьях – 0,5 ч.л. (кто не любит острое, добавьте поменьше)

чеснок – 3 зубчика

соль – 0,5 ч.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать маринад.

2. Помидоры порезать пополам, лук – тоненько, зелень – измельчить.

3. Выложить в удобную баночку лук, помидоры, моцареллу, зелень. И так до заполнения банков.

4. Вылить в банке маринад.

5. Закрыть, прокрутить баночку, чтобы маринад распределился равномерно.

6. Поставить в холодильник на несколько часов.

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