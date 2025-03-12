Никогда так не делайте! Названа самая распространенная ошибка при приготовлении блинов

Многие считают, что такое блюдо как блины почти невозможно приготовить неправильно, но это не так. Иногда они получаются резиновыми или начинают рваться.

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Для того чтобы нажарить идеальных блинов, стоит учесть советы экспертов. Так, ведущий разработчик рецептов Gousto Софи Нахман названа наиболее распространенную ошибку, которую допускают во время приготовления этого блюда. По ее словам, это несвоевременное переворачивание блинов, пишет Express.

"Идеальное переворачивание начинается с правильно подобранного теста. Если оно будет слишком густым, то оно не растечется так, как надо, если слишком редкое – блины начнут рваться", - пояснила она.

При этом кулинарка предупредила – не откладывайте и переворачивайте блины вовремя, чтобы они не пересушились на сковороде.

Если вам очень тяжело удается эта манипуляция, обратите внимание на достаточно ли хорошая сковорода.

"Хорошая антипригарная сковорода с плоским дном является ключевой для равномерного приготовления блинов. Слегка смажьте ее маслом или маслом, только не переборщите, потому что их избыток влечет за собой неравномерное подрумянивание. И не торопитесь. Разогрейте сковороду на слабом-среднем огне, прежде чем наливать тесто, чтобы получить золотистый, хрустящий блин вместо разорванной массы", – сказала Софи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы тесто для блинов не прилипало к сковороде.

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