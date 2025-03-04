Как сохранить свежим разрезанное авокадо: только не кладите его в воду!

То, как большинство людей сохраняют разрезанное авокадо, не только неправильно, но и опасно.

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Хранение любых фруктов в воде может привести к размножению остатков патогенных микроорганизмов человека, таких как листерия или сальмонелла на внешней стороне фруктов, когда они погружены в воду. Этот прием хранения подвергает вас риску пищевых заболеваний, сводя на нет их пользу. Вместо этого более простой и безопасный способ дольше сохранить ломтики авокадо свежими — смочить их лимонным соком, пишет OBOZ.UA.

Это может показаться странным, но авокадо начинает портиться и становится коричневым из-за окисления, когда кислород реагирует на ферменты в нем.

Окисление начинается только тогда, когда мякоть внутри авокадо разрезается и подвергается воздействию кислорода, поэтому лимонный сок так полезен, поскольку он действует как защитный барьер для фрукта.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая замедляет ферменты, ответственные за потемнение, и кислорода будет труднее добиваться фруктов.

Как это работает

Нанесите тонкий слой сока лимона или лайма на поверхность среза, чтобы замедлить процесс окисления и предотвратить потемнение.

Плотно заверните нарезанный авокадо в пластиковую пленку, обеспечив прямой контакт с пленкой, чтобы ограничить воздействие воздуха.

После того, как вы завернете авокадо в пищевую пленку и поместите его в холодильник, авокадо останется свежим на три-пять дней дольше обычного.

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